Operaciones con criptoactivos sospechosas deben reportarse.

Desde ayer las personas naturales o las empresas y plataformas que suministren los servicios de intercambio o compra y venta de criptoactivos tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de actividades ilícitas y desde unos montos mínimos.



(Estas serían las consecuencias de no declarar criptomonedas en el país).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dijo que cuando esos proveedores adviertan posibles operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en las transacciones o actividades deben informarlo.



Las actividades de intercambio de moneda digital a legal (Fiat), el intercambio entre monedas o activos digitales, la custodia de activos digitales y otros servicios deben reportarse a la UIAF, y las transacciones individuales mayores al equivalente de US$150 o transacciones múltiples mayores a US$450.



(Recomendaciones financieras para aliviar nerviosismo económico).



La resolución entró a regir desde el momento de su publicación, pero a partir del primero de abril, los reportes deben ser enviados de forma obligatoria.



Para Juan Manuel López, CEO de MarketXM, fintech dedicada a la infraestructura tecnológica para los mercados de capitales, que usa tecnología blockchain como puente entre los activos tradicionales y el ecosistema cripto, la norma va “en línea con los estándares internacionales desarrollados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el organismo internacional encargado de brindar asistencia y apoyo a los países en la lucha contra el lavado de activos”.



López aclaró que la obligación de reporte no genera ninguna afectación en el servicio de las plataformas de intercambio, ni una carga adicional para sus usuarios. “De hecho era una medida a la que ya estaban obligadas las plataformas a través del SagriLaft, o sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de la Superintendencia de Sociedades”.



DECLARACIÓN Y CONTROL



De acuerdo con los expertos Santiago Vélez y Santiago Pérez, cofundadores de Universo Cripto, programa de educación en criptomonedas, “debemos entender nuestros activos digitales por lo que son: activos”.



Los expertos recordaron que de no acatar la orden, las personas “podrían estar sujetos a sanciones de parte de estas instituciones y que tengan en cuenta que declarar no siempre es igual a pagar. Creemos firmemente en que esta actividad económica debe llevarse a cabo dentro del marco de la ley y que esto aportará a la construcción de país”.

También enfatizaron que al utilizar exchanges centralizados, las transacciones que se llevan a cabo con los activos digitales están relacionadas con el nombre de la persona que lo realiza.



Ante la norma, “estas instituciones están obligadas a reportar estos movimientos por lo que no podemos tomarlo a la ligera. De no reportar, podrían verse afectados por futuras sanciones económicas o penales”, advirtieron.



Y dijeron que las criptomonedas son una tecnología que llegó para brindarles facilidades a sus usuarios, pero debemos usarlas con responsabilidad y no olvidar que libertad conlleva responsabilidad”.



PORTAFOLIO​