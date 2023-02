Organización Pacientes Colombia convoca marcha contra la reforma

La organización Pacientes Colombia, que es un movimiento social conformado por 195 organizaciones de pacientes de todo el país, presentó reparos a la reforma a la salud que presentó el gobierno de Gustavo Petro y que ha genera polémica en distintos sectores.



En consecuencia de esos cuestionamientos, convocaron marchas en distintas ciudades para hacer públicas sus preocupaciones.



(Le podría interesar: Los costos que generan críticas a la reforma de la salud).

Reparos

Ellos ven en este sistema de salud el acceso a la atención integral y la posibilidad de conocer a cada uno de los actores del sistema de salud y consideran que "la reforma del Gobierno no soluciona el principal problema que hoy tienen los usuarios y pacientes: la falta de médicos especialistas que genera largos tiempos en la lista de espera para citas".



"Con la reforma todos perdemos nuestra afiliación al sistema de salud y perdemos la posibilidad de elegir dónde ser atendidos. Tendremos que hacer fila y trámites para inscribirnos con cada miembro de la familia en donde nos van a atender y se pierde el derecho a la participación efectiva", añade la agremiación en un comunicado emitido.



(Lea: Reforma tributaria: así aplicarán los plazos para el pago de impuestos).



Otro de los puntos que cuestionan es que en el proyecto de reforma no queda clara la ruta que los usuarios del sistema pueden recorrer para obtener soluciones, porque con el actual sistema "cuando los usuarios tienen algún problema por negación o dilatación la ruta es clara y se sabe a quién entutelar".



Critican, así como analistas, políticos y economistas, que con esta iniciativa, "los fondos territoriales que se crearán manejen la plata como botín político o sea un gran foco de corrupción, como ya ha pasado antes con tantos carteles".



Pacientes Colombia ve las posibilidades buenas que hay en la apuesta por los Centros de Atención Primaria (Capiris), pero no quieren que "haya un único lugar para comenzar a ser atendidos. ¿Qué sucede si no estoy satisfecho con el servicio brindado en el lugar

asignado? Hoy nos atienden la medicina general y servicios básicos con alta calidad

en muchos hospitales y clínicas privadas", a lo que agregan que no hay claridad de entrada en función de estos centros, los costos, la implementación de equipos y que no se sabe qué puede ocurrir con los pacientes cuando muchas EPS terminen liquidadas.



(No deje de leer: Reforma a la salud: Petro recibirá propuestas de partidos para cambios).



Adicionalmente, cuestionan la capacidad que podrían tener esos centros de atención primaria y la posibilidad de cumplir con las necesidades de los pacientes. Por otra parte, no saben si los programas de atención a pacientes con enfermedades de altos costos van a seguir funcionando.

Uno de los puntos que mencionan, es el manejo de los recursos de la salud y la atención de los pacientes en la etapa de transición a un nuevo sistema.



Las marchas están convocadas para el viernes 3 de marzo en: Cartagena, Sincelejo, Montería, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta, mientras que para el jueves 9 de marzo serán en Bogotá, Medellín, Cali y Popayán.



PORTAFOLIO