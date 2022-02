Oro: barequeros de Chocó reciben millonarios ingresos

La tarea de los mineros que se dedican al barequeo para la producción de oro en Chocó si paga. La razón, un total de 721 mineros de subsistencia de los municipios de Istmina, Quibdó y Condoto recibirán el pago de una prima por exportar a Suiza oro que cumple con criterios de responsabilidad social y ambiental.



Así, 378 hombres y 343 mujeres que producen oro a través de esta práctica serán los grandes beneficiados del incentivo que rodea los US$60.000, los cuales serán distribuidos según la producción de cada minero durante el primer semestre del año.

Según Thomas Hentschel, director regional de la Iniciativa Suiza Oro (ISO) Responsable, esta oportunidad representará su acceso al sector financiero de manera formal y para otros, reflejará una vez más, las facilidades que conlleva el estar bancarizados y poder recibir sus pagos directamente a una cuenta bancaria.



“El apoyo a los mineros no es solo en gestión ambiental y social, sino también en toda la cadena con la certeza que el destino final del metal será Suiza. Así, también hemos buscado aliados de la industria aurífera en este país, como los bancos, refinadores, joyeros, relojeros, entre otros, y que acudan o utilicen el oro para sus operaciones o procesos. Encontramos un gran interés para participar en esta iniciativa”, recalcó Hentschel.



Cada uno de estos mineros recibirá una prima de $2.800 adicionales por cada gramo de oro exportado a Suiza, que es aportado, a través de la Swiss Better Gold Association, y la marca Chopard, que hace parte de la Asociación.



Con el premio del 2019, se han entregado $283.188.000 en incentivos a los mineros de los tres municipios, y de paso se ha girado $1.645.238.710 en regalías. Esto gracias al cumplimiento de criterios como requisitos legales para la producción del oro en el país, implementación de técnicas artesanales de extracción (incluyendo el no uso de mercurio ni de maquinaria), protección de la biodiversidad, respeto a los derechos humanos, ausencia de trabajo infantil y la escolarización de los menores de edad a su cargo, entre otros.



“Nos hemos enfocado en la minería artesanal del Chocó, sobre todo en los grupo de población más vulnerable que son los barequeros que hacen el oficio en la legalidad. Desde el 2019, venimos trabajando con otros actores como una ONG, con un comercializador de la región y las alcaldías de los respectivos municipios, pare supervisar la operación. Además, no hay dinero circulante, sino todo lo hacemos a través de la bancarización”, dijo Hentschel .



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

PORTAFOLIO