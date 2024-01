Pagar por resultados, forma de promover la equidad en el país

Para tener diferentes resultados es preciso hacer las cosas diferente. El escaso avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo y los retos crecientes de los países de nuestra región demuestran que los esfuerzos y recursos invertidos para hacer frente a problemáticas sociales y ambientales no han sido suficientes y no han dado los resultados esperados. El dilema no se resuelve solo con invertir o gastar más; lo que debemos hacer es invertir y gastar mejor, con innovación que incentive resultados y a través de alianzas que sumen capacidades.



A pesar de los desafíos planteados por la escasez de recursos, la falta de priorización de la innovación pública, y la toma de decisiones basada en datos en el país, Colombia logró reunir una extraordinaria combinación de actores y de recursos públicos, privados y de cooperación internacional para diseñar e implementar en el 2017 el primer Bono de Impacto Social (BIS) en un país en desarrollo.



Así, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo -BID Lab, la Cooperación Suiza en Colombia -SECO y Fundación Corona se unieron para impulsar SIBs.CO, el Programa de Bonos de Impacto Social en Colombia.



En los últimos siete años SIBs.CO se ha esforzado por diseñar, implementar y evaluar proyectos implementados a través de los Mecanismos de Pago por Resultados para maximizar la efectividad y la transparencia de los recursos invertidos. Colombia se ha posicionado como referente global de esquemas de Pagos por Resultados, implementado cuatro BIS, un Fondo de Pago por Resultados, y dos Contratos Basados en Desempeño.



Más que el desarrollo aislado de iniciativas se ha buscado un cambio sistémico con el fomento las asociaciones público-privadas para resolver problemas sociales complejos y con cambios estructurales, para priorizar esfuerzos en lograr resultados verificables, apoyando mejores prácticas en la gestión de desempeño de proveedores de servicios así como generando importantes señales en política pública como el CONPES 4067 y las indicaciones que contiene las Bases del Plan de Desarrollo para utilizar los Mecanismos de Pago por Resultados en la contratación con recursos públicos dada su costo-efectividad.



Este proceso ha resultado en el empleo formal de más de 5.000 personas, el 70% de las cuales son mujeres. A través de estos pilotos en empleo también ha movilizado más de $15 millones de dólares del gobierno nacional y local, y $4 millones de dólares estadounidenses del sector privado. Asimismo, SIBs.CO ha trabajado para reunir un mercado de inversionistas de impacto y proveedores de servicios que respalden la innovación y mejoren continuamente la provisión de servicios para lograr resultados. Hoy hay más de 13 inversionistas de impacto involucrados, más de 30 operadores que lograron resultados en 4 ciudades y 3 entidades públicas que pagaron exitosamente por resultados en empleo.

La creación de un ecosistema de pago por resultados ocurre cuando un conjunto diverso de actores e instrumentos derriba con éxito las barreras a la innovación pública y social, y apuesta por la provisión de servicios que garanticen calidad y resultados. Cuando nos referimos a un ecosistema de pago por resultados en Colombia, observamos que comprende actores, tanto públicos como privados, que han desarrollado capacidades o poseen atributos que les han permitido actuar como pagadores, inversionistas, proveedores de servicios, asesores técnicos, verificadores e intermediarios.



Pero es justo decir que, a diferencia de otros países de la región, en el caso de Colombia hay un constructor de ecosistema, y ese ha sido el rol de Fundación Corona como agencia implementadora SIBs.CO, quien logró construir una red de relaciones, confianza y credibilidad para reunir a los actores necesarios y fortalecer capacidades en otros.



La experiencia de SIBs.CO y sus distintos aliados que hoy hacen parte del ecosistema han demostrado que un cambio cultural y sistémico es posible. Somos un país referente a nivel global, trascendiendo de un piloto a un ecosistema con alto potencial. Ahora el reto nos lleva a imaginar un ecosistema sostenible, con expansión hacia otros sectores, escala y viabilidad a largo plazo.

Las lecciones aprendidas de esta primera experiencia informarán los esfuerzos futuros para incorporar estos mecanismos en la política pública y los ejercicios de presupuesto nacional, así como para aumentar la participación de la inversión de impacto en la financiación del desarrollo. Este ha sido un proceso de aprender haciendo, que vuelve la innovación pública como

¿Qué sigue ahora? Para lograr la consolidación del ecosistema debemos seguir innovando más y aprendiendo más. El pasado 30 de noviembre celebramos los logros y el camino recorrido, pero también anunciamos la continuidad del trabajo conjunto entre BID Lab, la Cooperación Suiza de SECO y Fundación Corona.



El Programa MÁS Pago por Resultados seguirá siendo constructor e impulsor del cambio de mentalidad para invertir mejor y para lograr más resultados. La invitación está abierta a todas las entidades nacionales, a los nuevos mandatarios que asumen grandes retos locales, a los que se quiere consolidar como inversionistas de impacto y también a todos los ciudadanos para hacer parte de este ecosistema. En Colombia hay potencial para más resultados, para más desarrollo.



MARÍA PAULINA GÓMEZ

Directora del programa de SIBs.CO en Colombia.