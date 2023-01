‘Tips’ para identificar páginas web seguras para compras en linea

Las compras en línea se han popularizado a raíz de la pandemia, ya que son un medio práctico y fácil para acceder a los productos que las personas quieren adquirir sin necesidad de salir de sus casas.



Esta práctica de comercio digital también llama la atención de los ciberdelincuentes quienes, por medio de esta modalidad, pueden adquirir información personal de los compradores para así realizar estafas o desfalcos económicos de los mismos.



Por esta razón el portal 'Xataca' reveló algunas recomendaciones que deben tener en cuenta las personas cuando quieran adquirir algún producto en páginas web para evitar así los ciberrobos.

'Tips’ para compras en línea

-Observar el URL de la página: uno de los consejos para realizar compras seguras en línea es revisar la URL de la página web donde se quiera obtener el producto. Por ejemplo, si la URL es ‘https’ este cuenta con protocolos de seguridad que alertan a los internautas del fraude de la página, de acuerdo con 'Xataca'.



Por otra parte, si la URL es ‘http’ no cuenta con esta característica y podría ser una página fraudulenta.



-Preste atención al nombre y la extensión: “Es común que una página termine en .com, .org, o .net, por lo que para verificar su viabilidad y seguridad se puede copiar la URL al sitio Domaintools.com en donde aparecerá el historial web. En el caso de que el nombre y la extensión termine en .es, se puede hacer la indagación en Dominios.es”, según el ‘Portal Tic’.



-Indague sobre la página: para identificar si una página web es falsa se debe indagar sobre el tiempo de permanencia de la misma, ya que usualmente este tipo de páginas web no duran mucho tiempo en vigencia, según ingenieros expertos en este tema.



Además 'Xataca' informa que esto no incluye a las páginas que son nuevas, ya que para este tipo de casos lo ideal es buscar información en internet de la marca o empresa a la que pertenece el sitio web para mayor seguridad.



Por otra parte, la modalidad de ciberdelincuencia no solo opera en páginas web fraudulentas, sino que maneja muchos más métodos para estafar a las personas que en muchas ocasiones los ciudadanos no conocen. A continuación le contamos cuáles son y de qué se tratan.

Modalidades de fraude digital

No haga compras cuando esté conectado en la computadora de un café internet o desde una red pública porque es más fácil que un ciberdelincuente esté al acecho. Archivo particular

- Suplantación de identidad: ocurre, casi siempre, a través de correos electrónicos o mensajes de texto falsos. El estafador se hace pasar por personas o empresas de confianza de los usuarios para obtener contraseñas o credenciales y realizar transacciones.



- Fraude por redes sociales: los delincuentes ofrecen servicios, como préstamos, a cambio de pocos documentos. Sin embargo, lo que buscan es tener algo de información suya para, después, solicitar productos bancarios haciéndose pasar por usted. No confíe en productos financieros que le ofrezcan por redes.



- Robos de cédulas: muchas veces, si le roban su cartera o billetera, la razón detrás está en tener su documento de identidad para pedir, de manera virtual, productos financieros. Así que, si pierde su documento, repórtelo de inmediato a las autoridades y cree una alerta en las entidades financieras.



- 'Landing page fake': son páginas falsas de empresas financieras reconocidas y que se dedican a conseguir datos personales, además de ofrecer préstamos. Normalmente, piden pagar unos 'derechos de desembolso' para entregarle el préstamos. Si le llega a pasar, salga de la página.



