Hueco fiscal por UPC y presupuestos máximos ascendería a $9,6 billones en tres años

El Presidente (e) del Centro de Estudios Económicos ANIF, Anwar Rodríguez Chehade, aseguró que en el sistema de salud de Colombia, lo que se está desfinanciando es el derecho y además que es un sector que necesita una inyección financiera para mantenerse.



Según Rodríguez, se estimó que el gasto en salud podría alcanzar entre el 8.5 y 9.6 puntos del PIB al año 2035. “Son unas proyecciones que van en línea con lo que inicialmente se estimaba, pero, que incorporan esas presiones adicionales que se derivaron del periodo de la pandemia y que de alguna manera ya nosotros logramos capturar en nuestros modelos”, explicó.



Por esta razón, declara que “en el caso de Colombia y todos los países del mundo estos tienen que atender estos retos y condiciones y los sistemas de salud en general van a tener que destinar más recursos para resolver esas necesidades en salud de su población”.

Frente a la financiación del sistema, Rodríguez explicó que esto no se trata de estar desfinanciando un actor en particular o la atención de la salud en una región o una patología en particular, sino “lo que se está desfinanciando es el derecho de salud de todos los colombianos”.

Respecto a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Rodríguez manifestó que esta juega como un concepto principal en la variable de gasto del sistema de salud. Sin embargo, de acuerdo con sus cálculos, el hueco fiscal asociado a la subestimación de la UPC y a presupuestos máximos asciende a aproximadamente $9,6 billones en los últimos tres años, dinero con el que se podría financiar a UPC de 7,8 millones de personas.

Sistema de salud iStock

“Se debe pensar si ese presupuesto es suficiente para cubrir las necesidades de salud de los colombianos y el gasto que estamos observando hoy. Por eso estamos buscando tener un espacio más de discusión con el Gobierno Nacional”, insistió.

Hacia adelante, el presidente (e) de Anif presentó que para el 2024 las estimaciones indican que es necesario un aumento de 15% de la UPC ($39,8 billones) y uno de 10,6% ($4,7 billones) de presupuestos máximos, con respecto al 2023.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio