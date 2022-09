Papa Francisco dijo que sueldos en empresas no deben ser desiguales

El papa Francisco abogó hoy por una mayor "igualdad" en lo que ganan las personas en una empresa al asegurar que aunque haya "una jerarquía" o "diferentes funciones", "los sueldos no deben ser demasiado diferentes”, al recibir a los representantes de la patronal italiana (Confindustria).



"Hoy en día, la parte del valor que se destina al trabajo es demasiado pequeña, especialmente si la comparamos con la que se destina a los ingresos financieros y los salarios de los altos directivos. Si la brecha entre los salarios más altos y los más bajos se vuelve demasiado amplia, la comunidad corporativa enferma y después la sociedad enferma", dijo el papa a los empresarios italianos.



Y el papa puso el ejemplo del "modelo de "Olivetti", cuando el empresario Adriano Olivetti "puso un límite a la distancia entre los salarios más altos y los más bajos, porque sabía que cuando los salarios son demasiado diferentes, se pierde la comunidad de empresa y no se crea entre todos el sentido de pertenencia a un destino común, la empatía y la solidaridad”.



“El empresario depende de sus trabajadores, de su creatividad, de su corazón y de su alma", dijo el papa que afirmó que “los grandes retos de nuestra sociedad no se pueden superar sin buenos empresarios”. Y sobre ello aseguró que existen empresarios “mercenarios” y los similares al “buen pastor", que "sufren lo mismo que sus trabajadores, que no huyen frente a tantos lobos que rondan".



Por otro lado, Francisco, que recibió a los empresarios en medio de la campaña electoral italiana donde muchas de las promesas son la bajada de los impuestos, afirmó que "los impuestos no son una usurpación, sino una forma de compartir la riqueza, para que se convierta en bienes comunes, bienes públicos: escuela, salud, derechos, cuidados, ciencia, cultura, patrimonio...".



Por supuesto, destacó Francisco, "los impuestos deben ser justos, equitativos, fijados sobre la base de la capacidad de pagar de cada persona, como establece la Constitución italiana". "El sistema y la administración tributaria deben ser eficientes y no corruptos. Pero los impuestos no deben considerarse usurpación. Son una forma elevada de compartir los bienes, son el corazón del pacto social", agregó.

Pide que no haya más embarazadas que pierdan su trabajo

Mujeres en estado de embarazo y sus derechos laborales con contratos de prestación de servicios 123rf.com

El papa Francisco advirtió que existe una realidad en el mundo del trabajo que es la de despedir a las mujeres que se quedan embarazadas y pidió políticas para que esto no ocurra, al recibir en audiencia a una amplia delegación de la patronal italiana, Confindustria.



El papa Francisco habló a los empresarios del problema de la baja natalidad en el país que "impide esa capacidad de crecimiento" y aseguró que “hoy tener hijos es una cuestión patriótica, para sacar adelante al país”.



Y al respecto, el papa subrayó el grave problema de las mujeres que "tienen miedo de quedarse embarazada, porque hay una realidad - no digo entre ustedes, pero hay una realidad - que en cuanto empieza a tener barriga, le echan".



"Por favor, este es un problema de las mujeres trabajadoras: estúdienlo, vean cómo hacer que una mujer embarazada siga adelante, tanto con el hijo que está esperando como con el trabajo", agregó Francisco. El papa también destacó en otro momento de su discurso que "la desnatalidad, combinada con el rápido envejecimiento de la población, está agravando la situación de los empresarios, pero también de la economía en general”.



"Disminuye la oferta de trabajadores y aumenta el gasto en pensiones a cargo de las finanzas públicas. Es urgente apoyar a las familias y la natalidad en la práctica", añadió.



EFE