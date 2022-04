Papa y cebolla, lo que más subió de precio en el primer trimestre.

Con una inflación anual en 8,53%, las cifras que dejó marzo para los consumidores en materia de precios no fueron las mejores. Sin embargo, si bien el indicador que revisa en general el mercado se centra en cuánto se ha variado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con relación al año pasado, las últimas cifras también mostraron otro dato preocupante: tan solo durante el primer trimestre de 2020 los precios subieron 4,36%.



(La inflación apunta a ser un ‘dolor de cabeza’ duradero).

Para el periodo entre enero y marzo de 2022 la categoría de los alimentos y las bebidas no alcohólicas siguió impulsando la inflación, y tuvo la variación más alta, con un incremento de 10,22% en los precios durante el primer trimestre del año. La papa, que acumula la mayor inflación en el último año (110,2%), fue también el rubro que más subió en el primer trimestre, no solo dentro del grupo, sino en general entre todos los bienes de la canasta. El tubérculo vio un incremento en sus precios de 54,6% en los primeros tres meses del año.



Por detrás de la papa se ubican también otros alimentos entre las mayores alzas en lo corrido del año. Entre estos están las cebolla, con un incremento de 44,45% en ese periodo, la yuca, con 38,31%, los plátanos (34,32%), el tomate (30,20%), las naranjas (29,88%), moras (26,73%) y frutas frescas (17,21%).



(Inflación empieza a frenar las ventas del comercio local).



PRODUCTOS DE ASEO



Dentro de los 12 grupos de gasto que clasifica el Dane, después de los alimentos es la categoría de bienes y servicios para la conservación ordinaria del hogar la que presentó el mayor aumento en los precios en los tres primeros meses del año 2022, con una variación de 7,54%.



“Los productos de limpieza están ejerciendo una presión inflacionaria basada fundamentalmente en costos, porque los costos de los productos químicos para la producción de detergente, jabón en barra, jabón en polvo y jabón para lavar platos, están teniendo unos incrementos en sus costos que están transmitiéndose a los usuarios de los hogares”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en la última presentación de inflación a cargo de la entidad estadística.



De allí que entre las subcategorías de la canasta básica de los consumidores otros de los que destaca por su inflación en el primer trimestre son los productos de limpieza y mantenimiento, que subieron en 15,38% en el primer cuarto del año, o los elementos de aseo, que repuntaron 8,63% en los comercios.



OTROS PRODUCTOS



La mayoría de los bienes y servicios en diferentes categorías han tenido incrementos importantes. Por el lado de los licores, mientras el aguardiente se subió 1,39% en el primer trimestre, los licores como el whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos han subido 3,1% y las cervezas 3,1%.



Dentro de las prendas de vestir, las de hombre han subido en 3,14%, las de mujer 1,89% mientras que las de bebés subieron 4,38% en el primer trimestre y las de niño y niña 3,49%. El elemento que más subió de precio en este grupo fue los uniformes, con 6,83%. El calzado para mujer subió 4,18% en el periodo.



Dentro de los servicios públicos, el suministro De Aguase incrementó en 2,63% entre enero y marzo, la recogida de basuras 4,33%, el alcantarilla do 4,89%, la electricidad 6,09% y el gas 1,46%. En el caso del transporte, algunos elementos como las motos y las bicicletas registran aumentos en sus precios de 5,08% durante el primer trimestre, mientras que las llantas y neumáticos y rines para vehículo han subido 6,04%. Los peajes s e incrementaron 6,9% entre enero y marzo.



Los artículos de papelería como cuadernos, agendas y papel se incrementaron en 8,15% y dentro del rubro de educación, algunas matrículas como las de educación preescolar y básica primariasubieron 4,98% en los primeros tres meses de 2022, y la educación secundaria subió 4,71%.



LO QUE BAJA



Si bien la mayoría de productos vienen subiendo, un pequeño grupo, por el contrario, registro reducciones en sus precios en el primer trimestre.



Oviedo explicó que, en el trimestre, la única inflación negativa corresponde, por categorías, a información y comunicaciones, “en donde además de la competencia propia que se ha iniciado a lo largo de meses atrás en el sector de telefonía móvil e internet, tenemos un impacto muy importante del día sin IVA en el mes de marzo en materia de equipos en telefonía móvil”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO