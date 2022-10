Para analistas, factor interno es la causa del alza del dólar

Pese a que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo dijo en la noche del martes que el Gobierno va a “tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la Regla Fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones”, los mercados siguieron castigando ayer al peso, pues la Tasa Representativa del Mercado de hoy jueves registra un nuevo máximo, de $4.815,09, es decir $71 más que la vigente ayer.

Con esto, la devaluación del peso contra el dólar en lo corrido del 2022 es del 20,94% y frente a un año atrás es de 27,82%.



Analistas consultados dicen que no obstante las palabras del ministro son de la persona que maneja el día a día de la economía, el mercado necesita elementos que inspiren una mayor confianza.



Diego Gómez, especialista de mercado cambiario de Corficolombiana, considera que el ministro Ocampo ha sido sensato en el planteamiento de las propuestas del Gobierno, “pero el mercado necesita cosas más contundentes con lo relacionado a temas como la política minero energética y un posible control de capitales”.



Además, enfatizó en que “Colombia se está distinguiendo en la depreciación de su moneda y aunque hay elementos internacionales que afectan, en este momentos son los factores locales los que mandan”.



El analista advierte que los riesgos adentro y afuera siguen latentes y esta situación podría seguir al menos un mes, mientras no haya un discurso unificado sobre la política económica.



El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo en la red social Twitter que desde el primero de julio, “la depreciación promedio en la región ha sido del 5,4% y en Colombia del 12,8%. Los factores internacionales explican parte de la pérdida de valor del peso, pero también influyen los locales. Esto explica el porqué del anuncio de ayer del Ministro Ocampo”.



A su turno, el analista financiero Diego Rodríguez es claro en mencionar que el mercado ha sobrerreaccionado por las dudas sobre el programa económico del nuevo gobierno.



“La defensa del presidente a los planteamientos de la ministra y viceministra de Minas y Energía de no contratar más exploración y hacer una transformación energética que se ve poco gradual, tiene al mercado internacional nervioso sobre la economía de Colombia”, aseguró.



De la misma manera, dice que “el sesgo de un gobierno a generar políticas antimercado también genera especulación de que eso suceda (tipo Turquía)”.



Rodríguez también piensa que el mercado dólar-peso tiene poca profundidad y liquidez pues negociaciones de volumen superior a US$50 millones generan un alto impacto en el precio y revela que la debilidad de las monedas contra el dólar está generando problemas para manejar la inflación de cada país pues “un dólar alto genera problemas en el manejo de la deuda en esa divisa e incluso en la deuda local”.



Un análisis de Anif dice que a nivel mundial, los precios se han incrementado debido a los estímulos otorgados por los gobiernos durante la pandemia, el encarecimiento de los fletes y la crisis en Ucrania y su impacto sobre el mercado de los commodities (bienes básicos). Además del efecto del aumento de las tasas de interés, está presente el factor riesgo y ante la incertidumbre que asecha la economía global es preferible resguardar el capital en dólares, que es el activo refugio por excelencia.



Explica que el hecho de que la volatilidad en el tipo de cambio no sea la misma para todos los países indica que hay factores específicos de cada país que intensifican o apalancan el factor riesgo o interés y en ese sentido el peso colombiano ha sido de las monedas más afectadas.



Menciona que el riesgo de la economía colombiana se ha incrementado desde inicios del año pasado por cuestiones internas de índole económica, como lo son el sector externo y la situación fiscal, pero el grueso de la explicación corresponde a factores políticos.



