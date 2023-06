Existe más disposición de pagar deudas con la prima

Mañana vence el plazo para que las empresas reconozcan la prima de servicios correspondiente a mitad de año y son variados los planes que los trabajadores hacen con esos recursos.



Según un sondeo de Fenalco Bogotá Cundinamarca, el 75% de las personas manifiesta realizar una planeación financiera para determinar en qué invertirá su prima de servicios.



El director de esa seccional del gremio, Juan Esteban Orrego, dijo que el sondeo permite identificar que el pago de las deudas es prioridad para los trabajadores y cada año son más las personas que destinan sus ingresos adicionales para ponerse al día, según el 59%. El año pasado, así lo anunció el 31% .



Otro 25% restante de las personas consultadas no consideran con anticipación cuál será el destino de esos recursos y simplemente lo invertirán en las necesidades que tienen en el momento.



Cuando se les pregunta qué van a hacer con la prima, Fenalco explica que la mayoría, 59% de los encuestados, destina la prima de servicios para pagar deudas.



Como segunda prioridad, el 12% la invertirá en educación. Siguen quienes pagará viajes o vacaciones (9%), comprará vestuario o calzado (7%), y sólo el 5% manifiesta que prefiere ahorrar ese ingreso que le llega en junio para proyectos que tiene a futuro.



Otros gastos que mencionan en menor proporción son arreglos locativos o planes de ocio y diversión.



Para Juan Esteban Orrego el pago de la prima es una oportunidad para el comercio que aprovecha este flujo circulante de dinero para realizar descuentos o promociones y así mover las cajas registradoras durante junio y julio.



Además, resaltó que es importante tener presente las recomendaciones de seguridad, como no retirar grandes sumas de dinero, no perder de vista las tarjetas débito o crédito al momento de realizar pagos y denunciar ante las autoridades cualquier robo o delito.



