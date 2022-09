Este es el perfil del comprador colombiano de 'e-commerce'

El comercio electrónico registró un nivel record en 2021 pues los principales mercados en línea vendieron US$3,23 billones en bienes en 2021 y la cifra seguirá creciendo pues para 2030 se espera que supere los US$7,5 billones.



A la luz de este crecimiento, PayU, proveedor de servicios de pago en más de 50 mercados de alto crecimiento, lideró una investigación para comprender mejor cómo se manifiestan las preferencias de comercio electrónico de los clientes.



Se encuestaron a más de 3.000 consumidores de EE. UU., Colombia y Polonia.

La investigación muestra que aún hay mucho espacio para el crecimiento en el mercado de comercio electrónico internacional, con solo alrededor de una cuarta parte de los consumidores encuestados en los EE. UU. (25%) y Colombia (22%) que han comprado productos o servicios en el extranjero en los 12 meses anteriores.



El 12% de los estadounidenses y el 15% de los colombianos compran en el extranjero al menos una vez al mes. Además, dice que como era de esperar, China encabeza la lista de países que atienden a los consumidores de comercio electrónico. En EE. UU., el 53% de los consumidores dijeron haber comprado productos de China en los 12 meses anteriores, en comparación con el 67% en Colombia.



El estudio dice que de los consumidores que no han comprado bienes o servicios en el extranjero en el último año, el 26% de los compradores estadounidenses y el 22% de los colombianos creen que deberían apoyar las tiendas del propio país.



En parte, dice PayU, esto se debe a que es poco probable que un solo país pueda satisfacer las necesidades del consumidor moderno.



Al observar el subconjunto de consumidores que no han comprado un producto o servicio en línea de un minorista extranjero, solo el 30 % de los estadounidenses y el 20 % de los colombianos creen que pueden obtener todo lo que necesitan de proveedores nacionales.



La firma dice que para las multinacionales, esa es una gran noticia, ya que habla de un tamaño de mercado potencial significativo.



Carlos Fajardo, gerente de mercadeo de PayU Latinoamérica asegura que: “estamos comprometidos con ayudar a construir un mundo sin fronteras financieras. Los colombianos están exigiendo cada día nuevas facilidades para acceder al comercio electrónico transfronterizo y desde PayU trabajamos para brindarles ventajas, seguridad y confianza”.



Impedimentos



PayU dice que a veces hay barreras que se interponen en el camino del comercio electrónico transfronterizo y como se mencionó antes, para algunos es porque pueden encontrar todo lo que necesitan en el país.



El 38% de estadounidenses y el 27% de los colombianos de más de 55 años creen que las empresas desde el país pueden satisfacer sus necesidades (esto se compara con solo 6% y 10% de jóvenes de 18 a 24 años en cada país).



Otra barrera importante para comprar en el extranjero son los altos costos de envío o impuestos asociados con la práctica, señalados por alrededor de un cuarto a un tercio de los encuestados. La complejidad en torno a las devoluciones también es un problema.



Además, las preocupaciones sobre las devoluciones fueron más pronunciadas para los jóvenes en EE. UU. (23% fue la razón principal por la que los jóvenes de 18 a 24 años evitaron los minoristas en el extranjero), mientras que en Colombia las personas de todos los grupos de edad compartieron esta preocupación más o menos por igual.



La firma, asegura que las opciones de pago deben ser confiables y que satisfagan las necesidades frente a factores que incluyen el costo y la conveniencia.



El 55% de los estadounidenses dice que si su opción de pago preferida no estuviera disponible, buscarían en otro lado o no realizarían la compra. En Colombia, el hallazgo es de 52%.



Casi las tres cuartas partes de los consumidores dicen que se sentirían más seguros al realizar compras en línea si reconocieran la marca del proveedor de pago (73% en EE. UU. y 74% en Colombia). Para una proporción significativa de los encuestados (36% en EE. UU. y 41% en Colombia), saber qué proveedor de servicios de pago es influye en la decisión de compra.



Cuando se compra en línea desde el extranjero, el apetito por usar ‘compre ahora y pague después’ sigue siendo relativamente débil en EE. UU., con solo uno de cada 10 usando la opción con regularidad. En Colombia, la proporción fue considerablemente más baja, con solo el 4 % mostrando comodidad con este modelo de pago.



Las tarjetas de crédito siguen reinando como la opción de pago preferida (EE. UU.: 55 %, Colombia: 49 %) cuando se trata de comprar a minoristas con sede en el extranjero. Sin embargo, el cambio puede estar en camino: con un 17 %, ‘compre ahora y pague después’ fue la opción más popular para personas de 25 a 34 años, mientras que en Colombia la transferencia bancaria fue abrumadoramente favorecida por este grupo, con un 51 % citando su preferencia por este canal.



Lo que quieren los compradores

Moda, zapatos y bolsos fueron los productos que adquirieron con más frecuencia quienes compran regular- mente. Otros artículos comunes incluyen electrónicos y juguetes junto con pasatiempos y bricolaje.



En EE. UU., los libros son una prioridad y en Colombia es más probable que el consumidor compre productos de belleza, cosméticos y fragancias. En

EE. UU. la demanda de bienes está distribuida de manera uniforme, en Colombia está sesgada hacia la moda y electrónica, lo que quizás indica que esas dos áreas no están tan bien atendidas por los minoristas internos.



PORTAFOLIO