Concesiones que subieron precios de los peajes deberán bajarlos

El Gobierno Nacional expidió un decreto en donde ordena no incrementar las tarifas de algunos peajes en Colombia durante el 2023. El objetivo es no seguirle inyectando más presión a la inflación –que el año pasado cerró en 13,12 por ciento - más del doble si se compara con el 5,62 por ciento del 2021.



El decreto 050 del 15 de enero de 2023 indica que las altas cifras inflacionarias "implica incrementos, principalmente, en el costo de vida y el costo asociado a las cadenas de suministro, lo que repercute en la presión inflacionaria y en la menor capacidad de obtener los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población".

En este sentido, la decisión de no subir los peajes solo aplicaría para las 30 estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y las 113 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ubicadas a lo largo del territorio nacional.

Los peajes excluidos de la medida serán los departamentales.

De acuerdo con ello, las dos entidades a cargo tendrán que aplicar los mecanismos pactados con las compañías en los contratos para reconocer los ajustes de las tarifas en los peajes que sean necesarias. Además, el Invías adelantará la planeación financiera y estimará las partidas presupuestales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios a su cargo.



Respecto a la ANI, la normativa establece que esta deberá atender las obligaciones que se generen en los proyectos de concesión con los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. Por esta estabilidad, a las casetas a cargo del Invías dejarían de ingresar 60.000 millones de pesos, mientras que a la ANI, 500.000 millones de pesos.

Ahora bien, el decreto fue firmado el pasado 15 de noviembre pero se dio a conocer hasta el medio día. En consecuencia, según la ANI, hubo 75 concesiones que alcanzaron a actualizar sus tarifas desde la medianoche ya que la ley establece que el incremento debe realizarse desde el 16 de enero. Solo 35 concesiones no realizaron el alza.

Coviandina fue una de las concesiones que sí anunciaron alzas debido a que no se conocía el decreto. Fue del 16,12 por ciento, que corresponden al 13,12 por ciento de la inflación de 2022 más un 3 por ciento. Para la tarifa especial diferencial solo se aplicó la variación del IPC.



Lo mismo pasó con los peajes de las concesiones Rutas del Valle, Covioriente, Transversal del Sisga y Ruta al Mar, entre otras. El aumento aplicado fue del porcentaje de la inflación.

Ante ello, el presidente Gustavo Petro aseguró que las concesiones que eleven tarifas de peaje sin la autorización del Gobierno serán sancionadas por la Superintendencia de Transporte.

Esto implica que las 75 concesiones que hicieron el alza, tendrán que bajarla y cobra la misma tarifa que tenían el año pasado. "Simplemente no se advirtió de la existencia del decreto, por lo que algunos peajes fueron cobrados (con precios más caros). Sin embargo, ya fueron informadas (las concesiones) con la copia del decreto para que a partir de la fecha no se sigan cobrando esos mayores valores. No habrá devoluciones", dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

