¿Tarifas de peajes en Colombia estarán acordes con el estado de vías?

En los últimos días, las tarifas de los peajes en Colombia han estado en boca de todos. Y es que el Gobierno Nacional tomó la decisión de congelar los precios de las estaciones en las vías del país durante 2023, aunque la medida solo aplica para aquellos manejamos por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Eso quiere decir que los peajes departamentales sí podrán subir su valor. Además, vale la pena aclarar que hay algunos peajes concesionados que alcanzaron a subir su precio antes de que fuera oficial el decreto 050 de 2023 y ya avisaron que no bajarán los valores.

A todo este panorama se suma que algunos gremios del sector de carga han manifestado sus reparos por el precio de los peajes.

Si bien consideran que esta medida beneficiará el sector, creen que es necesario analizar qué peajes deben ser cobrados y cuales modificados, ya que dineros que deben ser destinados al mantenimiento de la infraestructura se cobran en vías que no cuentan con condiciones mínimas de transitabilidad.



“Nuestra propuesta es la siguiente: las tarifas de los peajes deben ser directamente proporcionales al estado de las vías y a los servicios que ofrecen a los usuarios. Hay peajes que no solo no deben subir su tarifa, sino que incluso no deberían ser cobrados. El Ministerio de Transporte nos solicitó a todos los gremios un informe del estado de las vías que se encuentran en mal estado y nosotros ya hemos entregado este documento con las evidencias”, indica Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

Qué responde el Gobierno

En entrevista con Portafolio, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que evalúa la posibilidad de adoptar el pago de peajes según el estado de la vía.

"Vamos a revisar todas las vías que están en mal estado y donde se cobran peajes, establecer tarifas diferenciales, porque no se pueden suspender los peajes por ley, y vamos a establecer tarifas diferenciales, como esperamos hacerlo en la Ruta del Sol mientras se repara la vía y se entrega (...) En este caso estableceríamos una tarifa diferencial, que puede ser del 80 %. Estamos por definirlo y a medida de que se rehabilite la vía volvería el cobro pleno", aseguró.

