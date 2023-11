Las tarifas de peajes en Colombia van a subir más del 20 % durante el 2024

En el marco del vigésimo congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el ministro de Transporte, William Camargo, anunció que la tarifa de los peajes en el país aumentará dos veces en 2024 y la base para cada aumentó será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual del 2022 y el 2023.



Según explicó el jefe de cartera, el primer incremento será en el mes de enero, cuando subirá el precio de los peajes subirá 13,12 %, que fue el IPC del 2022 (alza que no aplicó para la mayoría de los concesionarios este año). El segundo se hará entre el primer y segundo trimestre del 2024 y el alza será del IPC de 2023, que estaría, según analistas, entre 9 % y 10 %, teniendo en cuenta que a octubre la cifra fue de 10,48 %.



El segundo ajuste, en todo caso, ocurrirá antes del tercer trimestre de 2024.



Así las cosas, en 2024, la tarifa de los peajes en el país subirá más de 20 %.

“Aquí no hay una incidencia que solo revisa el sector transporte, el impacto de combustibles y peajes en la estructura de costos tiene un correlato en temas de inflación, esta conversación se dio a comienzo de este año por el entorno macroeconómico que estábamos viviendo”, aclaró el Mintransporte.

Peajes EL TIEMPO



Pago a las concesiones



Sobre los dineros pendientes a las concesiones, derivados del no aumento de los peajes en 2023, Camargo aseguró que será pagadero a través de unas subcuentas que pueden suplir este riesgo comercial y se adicionarán recursos que se habilitaron del Presupuesto General de la Nación (PGN).



“Ese ejercicio ya lo cubrió la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con cada uno de los concesionarios y ya estamos empezando a liberar recursos de ese componente para las subcuentas. Estamos pendientes de un tema de reglamentación con Hacienda para liberar los recursos adicionales”, mencionó Camargo.



A su vez, la viceminstra de Transporte, María Constanza García, aclaró que la ANI tiene en las subcuentas $500.000 millones para pagar estos recursos adicionales.



Sobre la incertidumbre de las Iniciativas Privadas (IP) del giro de recursos públicos para estos pagos, el ministro Camargo envió un mensaje de tranquilidad: “El Gobierno va a pagar, el cómo es una conversación que estamos haciendo con Hacienda. Es nuestra obligación como Estado honrar estos compromisos”.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio