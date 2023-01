‘Se deben pagar peajes acordes al estado de la vía’, afirma Colfecar

Después de que el Ministerio de Transporte expidió el decreto 050 de 2023 que frena el alza en las tarifas de los 113 peajes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los 30 del Instituto Nacional de Vías (Invías), algunos gremios del sector de carga han manifestado sus reparos.



Si bien consideran que esta medida beneficiará el sector, creen que es necesario analizar qué peajes deben ser cobrados y cuales modificados, ya que dineros que deben ser destinados al mantenimiento de la infraestructura se cobran en vías que no cuentan con condiciones mínimas de transitabilidad.



“Nuestra propuesta es la siguiente: las tarifas de los peajes deben ser directamente proporcionales al estado de las vías y a los servicios que ofrecen a los usuarios. Hay peajes que no solo no deben subir su tarifa, sino que incluso no deberían ser cobrados. El Ministerio de Transporte nos solicitó a todos los gremios un informe del estado de las vías que se encuentran en mal estado y nosotros ya hemos entregado este documento con las evidencias”, indica Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.



Sin embargo, la dirigente del gremio celebró la decisión de no subir los precios de los peajes, sobretodo para un sector que ha tenido que enfrentar alzas en el dólar, incremento en las tasas de interés y el golpe a la productividad por las restricciones a la movilidad de carga, que, en conjunto, suman 4 los meses que un vehículo de esta categoría no puede transitar.

