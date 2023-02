'Ahorros de fondos privados de pensión son solo de los trabajadores'

En medio del debate público en torno a la seguridad social de los colombianos, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensión y de Cesantía, Asofondos, que representa a las cuatro AFP (Colfondos, Porvenir, Protección y

Skandia) que administran el ahorro propiedad de más de 18 millones de trabajadores, insistió en la necesidad de una reforma pensional que fortalezca un pilar solidario para los más necesitados, que sea sostenible en el tiempo y que esté basada en el ahorro.



En tal sentido, Asofondos reiteró que “la plata que administran las AFP es propiedad de

cada afiliado, ahorro que se constituye en la mayor garantía para protegerse en su vejez”.



Para el presidente del gremio, Santiago Montenegro, “lo justo y lo correcto en medio de

este debate público sobre la seguridad social de los colombianos es ser transparentes en lo que se afirma. El ahorro pensional en los fondos privados es propiedad única y

exclusivamente de los trabajadores, y su administración está en manos expertas cuya

gestión ha arrojado excelentes resultados”, aseguró Santiago Montenegro, presidente de

Asofondos.



Asofondos dijo que, tras 28 años de este régimen pensional, el ahorro de los trabajadores alcanza hoy los $350 billones, recursos que están depositados en sus fondos de pensiones y que son producto de las cotizaciones y, especialmente, de las excelentes rentabilidades que han tenido sus portafolios y que actualmente aportan el 70 por ciento del total de esos fondos.

Ahorro, clave ante el fenómeno del envejecimiento



Asofondos dijo que el mundo está experimentando un rápido envejecimiento y Colombia no es la excepción, por ello los regímenes de reparto o de prima media, bajo el que opera Colpensiones, se han convertido en esquemas insostenibles en el tiempo. En estos, las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, pero por el envejecimiento de la población y la robotización, cada vez hay menos trabajadores activos por cada adulto mayor.



Hace medio siglo había 11, hoy hay 5 y a mediados de siglo solo habrá 2 trabajadores activos por cada adulto mayor. Cuando los jóvenes de hoy se jubilen, no habrá suficientes jóvenes que les paguen su pensión.



“Por estas razones, a los jóvenes nuestro mensaje es que sus cotizaciones en las AFP serán la base de su retiro, y que no pierdan de vista que cada peso ahorrado es de su propiedad”, enfatizó Montenegro.



Y, justamente, es con base en esos recursos que ya se están pagando las pensiones de un régimen que vale precisar aún es muy joven, 28 años, y en el que la edad promedio de sus afiliados es de solo 36 años. Aun así, un primer segmento de pensionados ya supera los 270.000 y las cifras muestran que anualmente los pensionados están creciendo a un ritmo de 20%, mientras en Colpensiones solo crecen al 4%.



Montenegro destacó el aporte y participación de este régimen para garantizar el derecho

a las pensiones a través del ahorro y recordó que “esta participación fue introducida por

nuestra Constitución, que tiene la legitimidad de haber recogido las visiones de un amplio y diverso conjunto de la sociedad”.



De hecho, la propia Corte Constitucional ha avalado el sistema, a través de varias

sentencias que reconocen dicho régimen de ahorro individual como un régimen

compatible con el Estado social de derecho, solidario con los trabajadores de menores

recursos y con las generaciones futuras. Y agregó: “a nuestros afiliados, en especial a los

jóvenes, que son la mayoría, les quiero reiterar que desde el sector trabajaremos

incansablemente para seguir cuidando de su ahorro, ahorro que con la constancia les

garantizará una pensión con la que podrán mantener un bienestar adecuado”.



Por último, el gremio reconoce la necesidad de reformar el actual sistema de protección a la vejez para garantizar un ingreso digno a los adultos mayores (que por la informalidad laboral no cotizaron para su pensión), a través de un subsidio que se financie con impuestos.

20 % Es la tasa anual de nuevos pensionados de los fondos privados, frente a una tasa del 4% de Colpensiones.

“Es necesario que nuestro actual sistema pensional tenga una mayor cobertura, sea solidario con los trabajadores de menores ingresos y no con los de mayores ingresos, como ocurre ahora con el régimen de Colpensiones; y que además sea sostenible financieramente para garantizarles a las generaciones actuales y futuras una pensión digna. Dado el envejecimiento de la población, eso solo es posible fortaleciendo el ahorro pensional, como se hizo en México recientemente, en China y en 42 sistemas pensionales en el mundo”, afirmó el dirigente gremial.

