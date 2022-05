Qué proponen los candidatos presidenciales sobre reforma pensional

La reforma pensional es un tema recurrente desde hace varios años en el país, pero en esta campaña presidencial es uno de los puntos más importantes de la agenda de los candidatos.



Los temas de la coyuntura entre los que se encuentran la necesidad de aumentar la cobertura de atención a los mayores desprotegidos, los subsidios a las pensiones más altas en el Régimen de Prima Media (RPM) que administra Colpensiones y una mayor compresión del funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) de los fondos privados, hace parte de las preocupaciones.



Ingrid, subir tres años



La candidata Ingrid Betancourt señala que “Colpensiones favorece la inequidad con un beneficio a las pensiones altas y que además hay problemas de sostenibilidad, por lo tanto se necesita es una reforma. Propone un pilar semicontributivo y otorgar un seguro por $480.000 por persona”, considera necesario corregir la competencia “casi desleal de la entidad frente a los fondos privados al otorgar subsidios a las pensiones más altas”, aunque no contempla la eliminación del RPM. Además, propone aumentar la edad de pensión a 60 en mujeres y a 65 años para hombres.



Fajardo con tributaria



Sergio Fajardo plantea un apoyo económico para los mayores de 65 años sin pensión por $500.000 al mes y aseguró que esto se haría con una reforma tributaria que recaude $33 billones de los cuales $18 billones serían para ese fin.



Pidió cambios al modelo de competencia entre los sectores público y el privado pues “hay diferencias de fondo”, y propone que los dos sistemas sean complementarios, pero dice que las personas más privilegiadas deben pagar más impuestos. Afirmó que el régimen público y privado deben cambiar, con un esquema de pilares y este tipo de modificaciones van a ser posibles con un Legislativo que responda a las necesidades del país.



Premisas de Fico



Federico Gutiérrez, plantea bajar de 13 a 5 los trámites para la constitución de empresas. Así mismo, propone una reforma pensional en el que se mantendría un sistema mixto con cobertura equidad y sostenibilidad.



Dice que se deben redirigir los subsidios a las pensiones más altas para tener una reforma con protección a la vejez y ofrecer una cobertura a tres millones de adultos desprotegidos con $330.000 mensuales, frente a los $80.000 actuales en Colombia Mayor. Y dice que el sistema debe garantizar su sostenibilidad y pensar en los jóvenes que se inician en la vida laboral para que ahorren para su vejez. Además propone bajar de 25 a 22 años la cotización para un salario mínimo.



Petro y los pilares



Gustavo Petro plantea un bono pensional mensual de $500.000 para tres millones de personas y que este costaría $18 billones al año.



Esos recursos, afirmó, saldrían de una reforma pensional. Esta consistiría en un sistema de pilares en donde en lugar de tener fondos privados de pensiones el dinero estaría solo en lo público (Colpensiones).



“En lugar de tener fondos privados con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se gira inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces se libera al Estado de $18 billones anuales en el Presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”, señaló en un debate.



Consideró que esos recursos son un parafiscal que es lo mismo que en salud en las EPS, es dinero público.



Afirma que el sistema de pilares es Colpensiones. “Paga la pensión el cotizante en Colpensiones, quien cotiza es porque quiere una pensión, cuando llegue su edad, los cotizantes de ese momento le pagan la pensión. Es un método que garantiza la pensión”.

El candidato del Pacto Histórico también dijo en ese debate que “se deberían quitar los privilegios tributarios” y entregar ese dinero para que una madre cabeza de familia pueda recibir media pensión mínima.



Hernández, el empleo



Para Rodolfo Hernández, es vital la generación de empleo para lo cual se necesita diseñar una política de incentivos e inversión en el campo.



El candidato dice que es necesario “impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre reconocimiento o cambio de beneficios del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Esto ayudará a planear mejor el gasto público”.



Por su parte, el candidato Enrique Gómez dice que el mayor problema de Colombia es la informalidad y eso impide que los trabajadores tengan una oportunidad real de acceder a la pensión. “La hoja de ruta debería centrarse en modernizar y flexibilizar los esquemas de contratación en el mercado laboral nacional”, señaló.



De otro lado, Gómez dijo que el sistema pensional no puede sustentarse en un esquema de subsidios de Colpensiones.



