Las críticas a la propuesta de convertir a Colpensiones en banco

La reforma pensional es una de las propuestas del Gobierno de Gustavo Petro que más genera dudas e, incluso, críticas. Aunque todavía no es claro qué se propondrá ante el Congreso, algunos senadores ya han mostrado su descontento.



Esta semana se empezó a comentar que una de las propuesta es convertir a Colpensiones en un banco y que funcione como una AFP (Administradora de Fondos de Pensiones Privadas).

Propuesta que salió a desmentir el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. “Desde el punto de vista del ministerio de Hacienda. Lo he dicho públicamente, no hay fondo de pensiones en el mundo que sea banco, eso no es una propuesta. Si hay excedentes del sistema de pensiones tendrán que ser invertidos en títulos de deuda pública, no en función de dar préstamos, esa no es la función de un fondo de pensiones”, aclaró Ocampo.

Desde el Congreso ya había rechazo a la propuesta por parte del senador Wilson Arias que la calificó como el lanzamiento de ‘un manguito’, para ver quién lo muerde.



Asimismo, rechazó la posibilidad como algo que no va a ser aceptado por el Congreso. “¡Abundan los manguitos! ‘Aliados’ están proponiendo convertir a Colpensiones en una AFP y, además, en banco. Todo lo contrario a lo que hemos defendido durante décadas. Que mejor renuncien al Gobierno. No permitiremos esa canallada, defenderemos el pacto y su programa de cambio”, escribió el senador a través de sus redes sociales.

Junto a ello, aseguró: “La propuesta de los banqueros ha sido desnaturalizar a Colpensiones y su régimen de prima media, convirtiéndola en AFP-Banco. Hoy lo anuncian como del Gobierno”, señaló el congresista.



Y finalizó con la siguiente frase: “El poder económico que maneja y se lucra con las EPS y las AFP se moviliza contra las reformas... Se les va a caer, el negocio se les va a caer”, sostuvo.

