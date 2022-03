Pensiones, uno de los temas más álgidos en el camino a la Presidencia

El gremio de los fondos de pensiones y cesantías, Asofondos, les pidió a los candidatos a la Presidencia un debate serio y con rigor técnico sobre lo que debería ser una reforma pensional, que permita más cobertura de la población y que brinde protección a millones de adultos mayores que no tuvieron la oportunidad de conseguir una mesada.



(Lea: Qué es verdad y mentira de lo que dijo Petro sobre sistema pensional).

El llamado lo hizo Santiago Montenegro, presidente del gremio, a la luz de planteamientos que según dijo están “basados en mentiras, con imprecisiones, y faltos de rigor” y aseguró que Asofondos ofrece insumos técnicos analizados por varios años.

Montenegro rechazó las afirmaciones del candidato Gustavo Petro en el más reciente debate de Semana y El Tiempo en el que el candidato del Pacto Histórico dijo que los aportes pensionales en los fondos son públicos. El dirigente gremial enfatizó que estos son propiedad de los trabajadores.



Igualmente, Petro aseguró que las cotizaciones son “administradas al 30% que cobran en un banco” y Montenegro dijo que las comisiones son las mismas en el sistema público y en el privado y en ambos casos se cobra 3% y como porcentaje del saldo administrado.



EL TEMA DE LOS SUBSIDIOS



A la afirmación de que “un 22% del salario último de lo que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensiones privado”, Montenegro dijo que 8 de 10 pensionados en los fondos privados, en promedio, reciben 80% con respecto al último salario, y los de pensión mínima reciben el 100%. Y recordó que “las pensiones de los que más ganan, que son una minoría, suelen ser más bajas en el sistema privado que en el público porque en dicho régimen se otorgan millonarios subsidios a los más ricos, que el privado no da”.



Petro afirmó que “menos 30% de la cotización mensual que va para administración, que es más que el interés” y Montenegro replicó que el interés ha sido más de 10 veces mayor a la comisión, pues la rentabilidad histórica ha sido del 8% y la comisión el 0,6%.



(Siga leyendo: Posición de candidatos del Pacto Histórico sobre pensiones e inflación).



Petro aseguró que los fondos privados no dan pensión, pero según Asofondos “cada año el número de pensionados en el sistema privado crece cerca de 20% y en el sistema público el 4%”. Montenegro dijo que el método que defiende Petro le garantiza pensiones altas y subsidiadas a los de mayores ingresos y castiga a los trabajadores de menores ingresos que son el 80% de los trabajadores.



El candidato dijo que “pasando las cotizaciones de los trabajadores a Colpensiones, puede liberar $18 billones anuales” pero para Asofondos cambiar la distribución de recursos de los afiliados “es en la práctica expropiar a los ahorros para pensiones. La plata que se va a gastar en el bono pensional de quienes por la informalidad no tienen ahorros, está guardada para pagar las pensiones de los afiliados que sí cotizan para pensiones, pero que aún no llegan a la edad de pensión. Al gastarse esos recursos, no habría con qué pagar las pensiones de quienes hoy tienen 20, 30, 40 años. Quitarles recursos a los que ahorran, para darlos a otros, es tapar un hueco para abrir otro peor”.



LAS PROPUESTAS



El candidato Federico Gutiérrez plantea, entre otras propuestas, avanzar hacia un sistema integral de protección a la vejez basado en la cobertura, equidad y sostenibilidad y además en el que trabajadores formales e informales accedan a un ingreso de jubilación, con una complementariedad entre los regímenes de Colpensiones y el de ahorro individual. Propone que los subsidios se focalicen a través de Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y se asegure la sostenibilidad fiscal.



Además, plantea garantizar un ingreso mínimo cercano a los $330.000 a los más de 1,7 millones de adultos mayores de 65 años que están desprotegidos y en condiciones de pobreza.



(Lea: Bono pensional: ¿quién tiene derecho y quién lo paga?).



Por su parte, Sergio Fajardo plantea modificar Colombia Mayor para llevar el programa de manera gradual a un beneficio de $500.000 para los mayores de 65 años que no reciban pensión o fuentes adicionales de ingresos. Y el programa de Beps, diseñado para trabajadores informales de ingresos bajos e inestables, será complementario.



Todas las personas cotizarán a Colpensiones hasta dos salarios mínimos. A partir de dos salarios mínimos, los cotizantes harán su ahorro individual con la participación de los fondos de pensiones.

PORTAFOLIO