El sol peruano repuntó tras la destitución de Pedro Castillo 

El sol peruano revirtió sus pérdidas y se recuperó después de que el Congreso aprobara la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, quien disolvió el parlamento, pero luego fue destituido y arrestado por rebeldía.



(Vea: Pedro Castillo fue detenido por el delito de rebelión).

La moneda había sufrido previamente la mayor caída desde julio del 2021 cuando el Tribunal Constitucional calificó el anuncio de Castillo como un intento de golpe de Estado.

Al final de este miércoles 7 de diciembre, el sol cerró cerca de su nivel mas alto desde junio de 2022.

Perú vivió un miércoles muy caótico en términos políticos.

(Vea: Crisis en Perú: Colombia condenó 'todo atentado a la democracia').

La crisis en Perú

En la tarde de este miércoles 7 de diciembre, Castillo se preparaba para la moción de vacancia en su contra en el Congreso.



Pero antes de esa cita, sorprendió con una alocución en la que disolvió el Legislativo temporalmente y declaró un "gobierno de emergencia excepcional".



La justificación de Castillo para su decisión fue "la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas".



(Vea: ¿Qué viene tras la crisis política en Perú y la detención de Castillo?).



No obstante, la decisión que tomó no fue apoyada por su gabinete y sus ministros renunciaron. La ciudadanía también se mostró contraria.



Horas después del anuncio, el Congreso destituyó a Castillo por 'incapacidad moral', el ex mandatario fue arrestado por rebelión y se decretó que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera la Presidencia, lo cual ocurrió.

PORTAFOLIO Y BLOOMBERG