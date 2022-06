Pese a buenas cifras, turismo no se recuperaría hasta 2024

Por primera vez en tres años los colombianos podrán viajar en vacaciones de mitad de año en condiciones muy similares que en la prepandemia, por eso, las expectativas de los diferentes actores de esta industria son bastante altas y auguran una recuperación significativa.



Pese al optimismo, gremios no desconocen que las votaciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 19 de junio impactarán en el número de viajes en el primer fin de semana en puente festivo que da inicio de temporada de vacaciones de mitad de año.



“Consideramos que sí habrá una disminución en los viajes del puente festivo del 18 al 20 de junio, pues entendemos que la democracia debe prevalecer como herramienta para la toma de decisiones frente al futuro de Colombia”, indicó al respecto Paula Cortés, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).



Al respecto, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) respalda lo dicho por Anato, y añade que pese a que la ocupación hotelera sigue mejorando, en algunas regiones del país más que en otras, no es suficiente.



Al respecto, José Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco indicó: “somos conscientes de que lograr la estabilidad financiera, no se alcanzará hasta dentro de un par de años más, mientras la hotelería se recupera del endeudamiento adquirido para sobrevivir a la pandemia”.



Proyecciones



Por su parte, Anato estima que para la temporada de mitad de año, habrá una salida al exterior de 926.000 colombianos, con un crecimiento del 15%, frente a 2019, siendo Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana, los principales destinos hacia los que viajaría. Además, en entrada de visitantes extranjeros, espera una cifra de más de 619.000, es decir, una reactivación del 89%.



Con relación al movimiento de pasajeros en vuelos nacionales, “se alcanzarían los 6,3 millones, con un crecimiento del 32% en comparación con el mismo periodo de 2019”.



Gasto en turismo interno



Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el primer trimestre del año viajaron 1,4 millones de personas en turismo interno, una cifra mucho menor que en los últimos cuatro años. En 2019, se había reportado en esta categoría en 2,5 millones e incluso en 2020, se registró 1,8 millones de turistas.



En el 2022, un factor a destacar son el cambio en las tendencias de viaje. De este 1,4 millones de personas que viajaron en el primer trimestre, 734.000 viajeros decidieron reencontrarse con amigos y familia (cifra que antes de 2019 ocupaba el segundo lugar).



Este motivo de viaje va seguido de por los viajes por recreación o vacaciones, que representaron 673.000 de los viajes en este tiempo. Por último, en tercer lugar se destinan otros motivos para viajar (34.000), seguido de negocios (18.000), sector que aún no ha recuperado cifras de prepandemia.



Ahora bien, sobre el gasto en estos viajes, el organismo estadístico aseguró que pese a que existen menos viajeros circulando, el costo por noche en cualquiera de estas categorías aumentó este año.



En el año 2019, una persona gastaba $73.287 por noche, número a la cabeza por dos años, y ahora en 2022 aumentó $7.898, quedando en $81.135 el gasto diario por persona.



El rubro más alto entre los costos de un viaje es el de alimentos que se toma una más de cuarta parte del presupuesto diario ($27.830), en segundo lugar va el precio por noche que en promedio es de $16.583, el transporte terrestre que llegó a $14.774 y el transporte aéreo que llegó a $12.099.



PORTAFOLIO