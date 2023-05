Acciones están baratas y en el mercado no hay compradores

El comportamiento de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia es de los más desvalorizados del mundo con una caída del 9,9% este año.



Y en ese sentido, los precios de los títulos se encuentran debilitados, pero no por los resultados de las compañías que han sido buenos, sino por la baja liquidez y la falta de compradores, que de acuerdo con analistas, se pudo haber acentuado tras las ofertas públicas de adquisición sobre Nutresa y Grupo Sura.



Algunos han comparado lo que pasa en la actualidad con el mercado con la crisis financiera de 1999 que luego trajo fenómenos de valorización entre 2003 y 2006 y luego con la crisis mundial de 2008.



Y como la economía es cíclica, cuando se comiencen a valorizar los papeles el fenómeno podría ser fuerte pues hace 10 años no se ve una gran valorización.



En ese sentido, Édgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano dice que muchos se cuestionan de que “si no se valorizan, para qué tener acciones”.



Considera que hay incertidumbre política y económica, pero que es el momento de acumular acciones. Menciona que hay formas de analizar si los títulos están baratos, en su valor medio o sobrevalorados y que a algunos les gusta y a otros no.



El primero es el Dividend Yield o la rentabilidad de los dividendos, que por ejemplo en el caso de Ecopetrol (21%) y que estuvo por encima de lo que llegó a pagar un CDT a finales de 2022.



El promedio en Colombia está por encima del 8,2% y tal vez más, pues los precios de las acciones han seguido bajando.



Jiménez dice que es clave fijarse en compañías reconocidas y dependerá del perfil del cliente si le gusta que pague o no dividendos.



Un indicador, que mide si la acción se está negociando al valor en libros, muy por encima o por debajo de él es el Q de Tobin y en este sentido el académico asegura que el 90% de los títulos en Colombia están cotizándose por debajo.



Otro elemento de análisis es la relación precio ganancia (RPG) y calcula cómo vía generación de utilidades cuándo recuperaría la inversión. Por ejemplo, con Ecopetrol a $2.000 la acción y pagando un dividendo de $500, entonces se recuperaría la inversión en 4 años (4X o 4 veces).



“En general esos RPG están bajitos en Colombia, es decir que se recuperan rápido. El tema es liquidez”, dice Jiménez, pues si un fondo de inversión extranjera sirve de detonante e inyecta liquidez eso ayudaría a generar una ola alcista.



“Puede haber precios buenos pero no hay liquidez y por eso hay que impulsar el mercado”, menciona el profesor de Finanzas.



Un ejercicio realizado por los analistas Andrés Moreno y José Jácome coincide en que hay buenos factores fundamentales pero si los fondos extranjeros o de pensiones compran se suben de precio los títulos.



Y al analizar un grupo de acciones mostraron si sobre ellas hay elementos para acumular (comprar) o distribuir (vender).



Bancolombia preferencial, Ecopetrol, Bancolombia, ISA, GEB, Grupo Sura, Celsia, Grupo Bolívar, Terpel, Mineros, Corficolombiana preferencial y ETB están en distribución, mientras que Nutresa, Grupo Argos, Grupo Aval preferencial, Davivienda preferencial, Cementos Argos, Corficolombiana, Grupo Argos preferencial, Banco de Bogotá, Canacol, BHI en acumulación.

Problema de la prima de riesgo

Para Corficolombiana, a las múltiples métricas que corroboran el mal desempeño del mercado accionario se debe incluir la prima de riesgo de mercado histórica de 2,9% anual (promedio desde 2008, cuando inició el índice Colcap), la cual sería negativa (-0,4%) en ausencia de dividendos.



Se refiere a la diferencia histórica entre el retorno anual del mercado accionario local y el correspondien-te a una inversión sin riesgo crediticio con vencimiento a 10 años en Colombia. La prima resulta mucho menor a la comparable para el mercado de EE. UU. (7,8% promedio anual desde 2008), y es aún menor teniendo en cuenta que el 7,8% de ese mercado está en dólares.



