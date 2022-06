Pese al avance de Gilinski en Sura, GEA mantiene el control

El Grupo Gilinski subió su poder en el Grupo Sura con un tercer miembro -de siete- en la Junta Directiva, gracias al aumento hasta el 37,86% de las acciones, desde el 34,57% con las que había cerrado la tercera oferta pública de adquisición (opa) por la holding financiera del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), aunque este mantiene el control en las decisiones.



Ese incremento en la participación accionaria por parte de Gilinski se dio en el mercado ordinario de la Bolsa de Colombia.



Sin embargo, algunos analistas consultados consideran que la jugada, en medio de todo también fue beneficiosa para el GEA, pues con la salida de la Junta de Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, por el ingreso de la abogada Ángela María Tafur Domínguez, el grupo empresarial aisla a Nutresa de las decisiones en la Junta de Grupo Sura, es decir, de alguna manera el Grupo Gilinski ya no podrá mandar en Sura, a través del grupo de alimentos, dijo el analista financiero, Andrés Moreno Jaramillo.



Comenta, en materia de gobierno corporativo los demás miembros podrían actuar con más libertad en decisiones claves.



Un análisis de la firma Casa de Bolsa dice que “si bien hay un empate a nivel de los miembros de junta patrimoniales de Grupo Sura, aún no hay un cambio de control. En todo caso, a pesar de una mayor incertidumbre respecto a las decisiones de la nueva Junta Directiva, suponemos que mientras el Grupo Gilinski no logre el control sobre Grupo Sura, Nutresa o Grupo Argos, ninguna de estas empresas va a vender las participaciones cruzadas que tienen entre sí. Bajo esta óptica la opa por Grupo Argos será una nueva batalla por el control del GEA”.



La firma dice que “teniendo en cuenta las participaciones actuales sobre Nutresa y Sura, estimamos que la “Ruta crítica de control” actual sobre el GEA pasa por el control de Grupo Argos”.



Asimismo, Casa de Bolsa analiza que teniendo en cuenta el porcentaje máximo a comprar por Grupo Gilinski durante la primera opa por Grupo Argos (32,5%), cuyo periodo de aceptaciones inicia el 21 de junio, “esperamos que esta partida continúe durante los siguientes meses a través de más opas, pero también compra de acciones en el mercado secundario, elecciones de nuevas Juntas Directivas y la actividad mediática de las partes interesadas”.



Vienen otras opas



Asimismo, Casa de Bolsa plantea que con la propuesta del Grupo Gilinski de comprar entre 26% y 32,5% de las acciones con derecho a voto, el valor total a girar sería de US$914 millones, aunque a una Tasa Representativa del Mercado de $3.913.



La firma recuerda que el precio de mercado ha estado por debajo del valor en libros durante la mayor parte de los últimos cinco años. Lo mismo ocurre con los precios objetivo de los principales analistas del país, que se ubican por debajo del valor en libros de la compañía. Además de que el mercado accionario colombiano se ha mantenido subvalorado durante los últimos años, Grupo Argos posee todas las complejidades que normalmente resultan en descuentos de holding.



Si bien controla a las empresas de infraestructura (construcción y electricidad) que distinguen a Grupo Argos (Cementos Argos, Celsia y Odinsa) y constituyen la mayor parte del negocio y del valor, la holding también tiene inversiones con influencia significativa en otros sectores, así como inversiones en instrumentos financieros del sector alimentos.



Moreno Jaramillo indica que la ganancia en el proceso de la nueva Junta de Grupo Sura es de Gilinski, “aunque el GEA siempre va a tener la mayoría”.



“Gilinski se demoró haciendo opas para tener los tres puestos en Junta de Sura y aunque en Nutresa no le salió la estrategia, por eso se va a meter en Grupo Argos y ya con eso va a tratar de entrar a Bancolombia”, asegura el analista.



