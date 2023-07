Desde hace 14 años no se daba una revaluación del peso como la actual

Desde el 14 de octubre de 2009 el peso no registraba una revaluación en la magnitud que muestra hoy (18,43%) y que lo tiene por delante del peso mexicano, el real brasileño y el dinar iraquí como la moneda más apreciada del mundo.



Una conjunción de factores, comenzando por la debilidad mundial que presenta el dólar en la actualidad, las expectativas con relación a la economía estadounidense, los precios del petróleo, pero también los mayores flujos de inversión extranjera a los países emergentes, así como una menor percepción de riesgo sobre Colombia, son algunos de los factores que han ocasionado la caída del precio de la divisa.



Este año el dólar en Colombia ha bajado $887, pero desde el 8 de noviembre del 2022, fecha en la que llegó a su cotización récord de $5.061,21 la caída es de $1.137.



La Tasa Representativa del Mercado de este lunes, último día de julio, de $3.923,49 ha venido disminuyendo casi sin descanso desde el 17 de mayo y analistas dicen que esta semana podría romper el piso de los $3.900 y colocarse más cerca de la correlación promedio de las principales monedas latinoamericanas (real brasileño, peso mexicano, pero chileno y el sol peruano) y de la que se había desviado desde mediados del 2022.



De acuerdo con un análisis de Bancolombia, en el entorno local, la atención en próximas jornadas se centraría en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2024, que sería presentado al Congreso de la República, que por el momento plantea una asignación de $105 billones para el pago del servicio de deuda pública.



La entidad dice que el hecho “evidenciaría el compromiso del Gobierno por dar un buen manejo a las finanzas públicas, al cumplir sus obligaciones y cuidar la estabilidad fiscal”.



De acuerdo con Édgar Jiménez Méndez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se sabe que el dólar va para abajo pero no hasta dónde. “Ya está cerca de acomodarse a la correlación del mundo, aunque tal vez en el corto plazo haya una corrección en el precio pues el mercado está sobrevendido y no solo Colombia, sino el mundo y así el dólar podría comenzar a subir”.



“El día que la tasa de interés en Estados Unidos comience a bajar el dólar tenderá a subir y todo eso el mercado lo da por anticipado”, aseguró.



Por su parte, Diego Rodríguez, fundador y director de Bosk Capital, menciona que la caída del dólar en el tema de la inflación tiene que ayudar, sin duda, a que crezcan menos los precios. “El efecto lo veremos en los próximos trimestres y necesitamos que se estabilice para que el sector importador tenga más confianza”, dijo Rodríguez.



Por su parte, Felipe Campos, Gerente de Inversión y Estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria Alianza, “faltan entre $150 y $300 para alinearnos con el dólar mundial y las monedas de Perú, Chile y Brasil". Para igualar con el peso mexicano faltan casi $800 pesos, aunque hay que recordar que esa moneda es la segunda más revaluada.



Campos dice que “nuestra hipótesis de mediano plazo (6-12 meses, de pronto antes) es que todos los países van a regresar a los niveles antes del choque inflacionario”.



Según Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa “el dólar por fin vuelve cerca a los niveles pre-elección presidencial, aunque dice que la incertidumbre fue mitigado por el ciclo bajista de dólar, la pérdida de gobernabilidad y las instituciones que han frenado las iniciativas del Gobierno”.



Felipe Espitia Murcia, de Corficolombiana, asegura que “esperamos que con esta revaluación, no solo alimentos sea el que aporte a la reducción de la inflación”.



