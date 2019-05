Peso colombiano es el tercero más devaluado

Aunque la guerra comercial entre Estados Unidos y China lleva ya varios meses poniendo nerviosos a los mercados, en estos días se ha intensificado y el impacto en el mercado colombiano es más fuerte esta vez.

El principal canal de transmisión es el precio del dólar. Este martes, la divisa volvió a superar los $3.300, lo que no ocurría desde marzo del 2016, cuando hubo una fuerte depreciación provocada en su momento por el desplome de las cotizaciones internacionales del petróleo. En la sesión de este martes, la divisa cerró en $3.301, tras negociarse en un promedio de $3.288 (que es la Tasa Representativa del Mercado vigente).



(Dólar sube con fuerza y alcanza su valor más alto este año).



Aunque para nadie es fácil hacer cuentas, estos niveles de precio son positivos para quienes perciben ingresos en dólares y no lo son tanto para quienes tienen deudas en la divisa, o quienes necesitan comprarla en estos días.



En la última semana, el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo (2,09%) y ha subido $55, superada solamente por la lira de Turquía y el peso de Argentina, que desde el año pasado vienen en picada por la vulnerabilidad de las economías.



De hecho, la moneda colombiana había estado relativamente fuerte en el comienzo del año, toda vez que ni siquiera aparece entre las 10 más devaluadas en lo corrido del 2019.



En su informe de Divisas de este martes, Coltefinanciera explicó que “los mercados internacionales buscan refugiarse en activos seguros y en busca de calma, después de que Trump alborotara las aguas”, haciendo referencia a la posibilidad de que Estados Unidos suba los aranceles a China.



En la medida en que esto acentúa las preocupaciones sobre el crecimiento global, el precio del petróleo cae, ante la perspectiva de una menor demanda.



Volviendo al mercado colombiano, la bolsa no fue inmune a esta renovada turbulencia. Ayer, el índice Colcap, termómetro de las acciones más representativas, perdió 0,9 %, con lo que sus ganancias en lo que va de este año se están acotando (ya van en 15,7 %, después de haber superado ampliamente el 20 %).