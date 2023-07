Revaluación del peso se agudizó desde el 3 de mayo

Al tiempo que varios analistas dicen que el dólar en Colombia continuará cayendo, a la par de lo que ha estado sucediendo frente a otras monedas fuertes, ese movimiento ocasionará un efecto que contribuirá a una menor presión de la inflación e incluso a que ayude a bajarla más de lo que ha mostrado en los últimos tres meses.



Comida, insumos, bienes de capital, vehículos, repuestos, electrodomésticos, entre otros, a precios más bajos generan un menor impacto en los precios, lo que al final genera beneficios a los consumidores.



En marzo se presentó el techo de la inflación anual con el 13,34%, en abril bajó hasta el 12,82%, un mes después se ubicó en el 12,36% y para el sexto mes del año llegó a 12,13%.



De acuerdo con la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, entre los analistas económicos, la inflación anual para julio se ubicaría en un promedio del 11,64% y para diciembre de este año en 9,16%.



Incluso, ya hay quienes consideran que en ese sentido, hacia mediados de 2024 la meta de inflación (variación anual del IPC) en 3%, en un rango entre 2% y 4% podría cumplirse.



Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria Alianza, asegura que “ahora debería seguir la siguiente excelente noticia. Con la caída del dólar del 20% la inflación este semestre va a terminar dando una sorpresa a la baja. Cada desplome del dólar anterior ha terminado acelerando el viaje al 4%, que todos los analistas esperan a finales de 2024, pero que algunos pensamos que podría venir a mediados de ese año”.



La revaluación del peso se comenzó a agudizar a partir del 3 de mayo cuando la Tasa Representativa del Mercado llegó a $4.713.



A partir de ese día se ha dado el 90% de la revaluación (apreciación) de la moneda colombiana de todo el año con el 15,6%, solo en ese lapso. La cifra total de revaluación del peso desde el inicio del año es del 17,2%.



La Tasa Representativa del Mercado de este viernes es de $3.980,20 y bajó $10,95 frente al miércoles.



Según Bancolombia, el comportamiento estuvo impulsado por la publicación de los principales índices de precios de la zona euro. En particular, el IPC registró un menor avance anual en junio con el 5,5%, lo que hizo que las monedas de la región se fortalecieran.



PORTAFOLIO