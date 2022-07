Peso colombiano y chileno, víctimas del dólar fuerte

La fuerte volatilidad en los mercados mundiales volvió a generar subidas de varias de las monedas de los países emergentes, entre ellas el peso colombiano, pero también ha llevado a que el euro se acerque al nivel de paridad con el dólar, además de castigar el precio del petróleo.



Para hoy la Tasa Representativa del Mercado está en $4.259,86, lo que se constituye en un nuevo máximo histórico y es $61 superior a la que estaba vigente ayer martes.

En las operaciones bancarias el dólar en Colombia cerró en $4.280, lo que representa un aumento de $75, frente al cierre de la jornada del viernes.



La divisa abrió operaciones en el mercado bancario en $4.220 y registró un precio promedio de $4.259,43 y el volumen total de la jornada ascendió a US$1.206 millones.

El precio mínimo del dólar fue la misma tasa de apertura ($4.220), mientras que el máximo tocó los $4.280 (que se convirtió en el valor más alto de negociación del dólar en Colombia en su historia).



Nuevamente, como ha venido sucediendo en los últimos días, la posibilidad de que se desencadene una recesión en Estados Unidos y las nuevas alzas de tasas de interés que aplicará la Reserva Federal se convirtieron en el principal condicionante para la fortaleza del dólar a nivel mundial.



Con el incremento que presentó la divisa en la jornada de ayer, acumuló $421 de alza en lo corrido del 2022.



Por su parte, la relación del dólar frente al euro llevó la cotización de la moneda estadounidense hasta los 1,03 frente a la moneda del viejo continente. A comienzos de este año se debían dar 1,14 dólares por cada euro.



Como referencia, el 23 de abril de 2008 se debían dar 1,60 dólares por cada euro.

La fuerte variación del euro responde a la cercanía geográfica del conflicto en Ucrania y su afectación en el suministro de gas.



Lo que sucede con los mercados es que el panorama no parece que se vaya a revertir en los próximos días. El comportamiento de las monedas en el caso de la región latinoamericana se ha venido dando por presiones externas.



Para Diego Gómez, especialista del mercado cambiario de Corficolombiana considera que “la inflación en Estados Unidos y la Zona Euro sigue fuerte y eso ambienta un aterrizaje forzoso de la economía. La actividad productiva en los países desarrollados se deteriora lo que hace que en los emergentes también se afecte”, dijo.



Pero advirtió que no solo se trata del aumento de las tasas, sino del tono del discurso y la actuación del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.



Además, considera que aún faltan dos o tres meses de volatilidad fuerte en los mercados.



“Eso implica que hay riesgos en al actividad económica pero ellos en la Fed se van a mantener con las tasas en alza”, indica el analista de Corficolombiana.



Además, considera que el banco central estadounidense se demoró, “pues debió haber actuado desde antes, hacia marzo, o con unas alzas de tasas en mayor magnitud, aunque la autoridad monetaria estadounidense sí ha aceptado que no pensaban que la inflación iba a estar tan alta des pués de marzo”.



El analista financiero Diego Rodríguez considera que “estamos en cambio de ciclo económico, con subida de tasas en EE. UU. y retiro de compra de activos y todo esto sumado a una guerra que busca un nuevo orden monetario global”.



Coincide en que se necesita que baje la presión inflacionaria a nivel mundial y cree que todavía se verá un trimestre más, por lo menos, de volatilidad.



