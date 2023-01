'Antes de un mes no habrá paso por la Vía Panamericana': Petro

El presidente llegó este jueves en la tarde a Rosas, Cauca, zona afectada por la ola invernal. El mandatario enfatizó que antes de un mes no habrá paso hacia Nariño, en la parte de la Vía Panamericana afectada por el derrumbe del lunes 9 de enero, y que se debe adecuar una nueva vía para este fin.



(Vea: Reabrir la Vía Panamericana tardaría 'seis meses o incluso años').



También dijo que se debe utilizar la Ley 1523 de 2012 que se instauró en Colombia por la crisis ambiental que se vivió en esa época.



(Vea: Son más de 900 los damnificados por derrumbe en suroccidente del país).



El jefe de Estado también manifestó que creía que el invierno pararía, pero que no hay una tregua y que hasta junio esta situación se tendrá que enfrentar. "Es necesario construir en cada municipio los mapas de riesgos y definirlos antes de que pasen las cosas. Debemos sacar a las personas de allí y eso no nos ha sido posible", señaló.



(Vea: Las entidades que aún no tienen 'responsable' tras 5 meses de Gobierno).



Gustavo Petro. EL TIEMPO

Según Petro, una de las principales medidas para enfrentar esta situación es saber ubicar a las poblaciones en zonas de bajo riesgo: "Eso no es fácil. Implica cambio sociales y en la vida personal de los ciudadanos; hay que hacer reformas urbanas y planes de ordenamiento territorial para que el Gobierno ayude a que un pobre no viva en el lugar en que se va a a morir".



(Vea: Un rayo impactó avión en el que viajaba el presidente Petro).



EL TIEMPO