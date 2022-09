El precio del petróleo Brent cayó debajo de los 93 dólares por barril

Los precios del petróleo cerraron dispares este martes, en un mercado que ya digirió el anuncio de un pequeño recorte de producción por parte de la Opep+. El barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en octubre cerró así en caída de 3,03% en Londres, a 92,83 dólares.



En tanto el precio del West Texas Intermediate (WTI) para igual entrega terminó prácticamente estable en Nueva York (+0,01%), en 86,88 dólares el barril. El desfase entre los dos barriles se explica por el hecho de que el WTI no se transó el lunes, por feriado en Estados Unidos, mientras que el Brent ganó 2,92% el primer día de la semana.



El recorte anunciado el lunes por la OPEP y sus aliados en el seno de la Opep+, de 100.000 barriles diarios desde octubre, "tuvo impacto ayer (lunes) y más temprano hoy, pero luego, la realidad recuperó protagonismo", explicó Andrew Lebow, de Commodity Research Group.



"Es una reducción simbólica (...) que no tendrá ningún impacto sobre el equilibrio entre oferta y demanda", estimó el analista. Para Bart Melek, de TD Securites, los operadores hicieron rápidamente a un lado este anuncio para concentrarse en las consecuencias potenciales sobre la demanda de oro negro de la nueva ola de confinamientos en China.



Según la Opep, en 2025, la demanda será de 103,6 mbd y, en 2045, estará en 108,2 mbd. EFE

Varios cientos de millones de chinos fueron alcanzados por restricciones sanitarias en más de 70 ciudades, para tratar de controlar una nueva ola de casos positivos de covid-19 en el país, que sigue una política de "cero covid". Para Lebow, los precios se mueven en función de los temores sobre la demanda del gigante asiático, y la de Estados Unidos, donde el consumo de productos refinados, en particular la gasolina, es sensiblemente inferior a su nivel del año pasado.



En el mercado del gas natural, la referencia del mercado europeo, el TTF holandés, se replegaba 2,91% tras dispararse 14,56% el lunes, luego de que se anunciara que el gasoducto Nord Stream 1 no será reabierto por el momento. El ducto transporta la mayor parte del gas ruso que llega a Europa. Europa podría tener que hacer frente a una escasez importante de gas este invierno boreal después de que el gigante ruso Gazprom anunciara el viernes la suspensión total del suministro del gasoducto Nord Stream 1, vital para el continente.



El Kremlin relacionó el cese de las entregas con las sanciones impuestas por los países occidentales tras su invasión de Ucrania. Pero la Casa Blanca dijo este martes que la decisión de Rusia de cerrar Nord Stream 1 no es consecuencia de las sanciones occidentales.



AFP