Para 7 de 10 colombianos, el petróleo se necesita para superar pobreza

En medio del debate por cuenta de las declaraciones de algunos miembros del gabinete de que no habrá nuevos contratos de exploración y producción de petróleo, Jaime Arteaga & Asociados presentó el informe ‘Barómetro Petrolero’ en el que muestra las perspectivas y opiniones de la industria, el gobierno y las personas.



(Ecopetrol: Felipe Bayón fue respaldado como presidente de la compañía).

Los puntos que se destacan en el documento son las apreciaciones de la comunidad con respecto a las empresas petroleras. Algunos resultados son mixtos con respecto a los aportes a las comunidades. Por ejemplo, el 79% de la población considera que la industria del petróleo es necesaria para financiar los programas sociales y la inversión pública del Estado.



Esta fue la afirmación con mayor apoyo y es seguida con 73% de las opiniones por la afirmación de que las empresas de petróleo y gas promueven la contratación de mano de obra, bienes y servicios locales.



Jaime Arteaga, director de la firma que elaboró el Barómetro, señaló que esto representa un consenso en términos estadísticos.



Ahora bien, también señaló que hay diferencias importantes que se encuentran cuando se analizan las regiones productoras de las no productoras. “Aún así, incluyendo a las no productoras se reconoce al sector como el más importante para las exportaciones”, explicó.



(¿Por qué la confianza empresarial se deterioró en septiembre?).



El estudio muestra que las regiones no productoras consideran en mayor medida al agro como principal sector exportador (25%) frente al petróleo que se ubica en el segundo renglón (17%).



Este panorama cambia en las regiones productoras, en las que 30% de la comunidad asegura que el petróleo es el principal producto de exportación y los productos del agro se ubican en el segundo lugar con 24%.



Arteaga explicó que estas diferencias se profundizan al revisar temas más específicos relacionados con la economía local. Por ejemplo, al consultar a la población con respecto a los sectores que más generan empleo en la región se evidenció que petróleo y gas es 1%, mientras que en las productoras el balance es de 19%.



Estos datos son importantes porque Arteaga señala que son las zonas no petroleras donde se toman decisiones que tienen impactos sobre el sector. “Estas son las regiones en las que hay mayor presión de la opinión pública para tomar las decisiones sobre la industria del petróleo”, dijo.



Señaló que hay fuentes de decepción de las comunidades con respecto a la industria del petróleo. Dentro de estas se encuentra que es considerada como una de las más contaminantes: en las zonas no petroleras es el segundo renglón que se considera como más contaminante con 22% de las respuestas. Esto se incrementa en las zonas productoras en las que el porcentaje es 48%.



El experto concluyó que las discusiones en torno a los retos del petróleo han permitido mejorar la imagen que tienen. Esto llevó a que 78% de los colombianos consideren que es positiva la industria petrolera para el país.



Reducción de operaciones



Uno de los resultados que evidenció en esta versión de estudio es que hay un pesimismo con respecto a la operación, en el que se evidenció un importante incremento en las compañías que consideran que van a reducir su operación en los próximos 5 años.



El porcentaje de directivos que considera que expandirá sus operaciones se redujo desde 43% a 34%, es decir 9 puntos porcentuales menos considera que lo hará. No solo eso, de hecho los empresarios aumentaron su previsión de contracción en las operaciones, pasando de 21% a 37%, lo que es un aumento de 16 puntos porcentuales.



“Si les preguntamos por qué creen que se va a dar este comportamiento el mayor motivo es el cambio de gobierno (24%), seguido por falta de apoyo de gobierno (20%) y rechazo de las comunidades (16%)”, explicó Arteaga.



Cabe recordar que algunos mensajes con respecto al sector tienen que ver con que el Ministerio de Minas y Energía, encabezado por Irene Vélez, ha afirmado que no se van a promover nuevos contratos de exploración y producción petrolera.



A esto se suman otras alertas como la que ha levantado la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), en cabeza de Francisco José Lloreda, que dice que la reforma tributaria podría inviabilizar algunas operaciones petroleras, con lo que las operaciones podrían disminuirse en los próximos años.



Daniela Morales Soler

PORTAFOLIO