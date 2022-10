Petróleo subió a pesar de los anuncios de Biden sobre las reservas

Los precios del petróleo subieron con fuerza este miércoles a pesar del anuncio del presidente Joe Biden sobre una nueva inyección de crudo de las reservas estratégicas de Estados Unidos al mercado para hacer bajar los precios del oro negro.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre terminó así con una subida de 2,64% a 92,41 dólares en Londres. En tanto el precio del West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre ganó 3,29% a 85,55 dólares en Nueva York.



(Lea: Desplome del peso se debe a que están 'sacando dólares', dice Petro).



Biden anunció el miércoles que en diciembre liberará 15 millones de barriles de crudo adicionales de las reservas estratégicas de Estados Unidos, último tramo del programa de 180 millones de barriles (mb) anunciado en primavera. "Indiqué a mi equipo que se mantenga listo para efectuar nuevos retiros (de reservas) en los meses venideros, si fuera necesario", expresó Biden en conferencia de prensa, tras los recortes de producción anunciados por la OPEP y sus aliados en la Opep+.



Desde inicios de setiembre de 2021 el gobierno estadounidense liberó 216 mb de sus reservas, que se ubican ahora en su nivel más bajo desde junio de 1984. Aunque el anuncio apuntaba a calmar los precios, en alza antes del discurso de Biden, las cotizaciones se dispararon.



"El discurso del presidente Biden tuvo el efecto contrario" al que deseaba, observó Phil Flynn, de Price Futures Group. Pero para él, la reacción de los operadores no estaba ligada a los barriles estadounidenses. "El mercado está aliviado porque no hubo suspensión de exportaciones" ordenada por el presidente estadounidense, un escenario que los operadores no excluían.



(Además: Por qué debe importarle el alza del dólar así gane y gaste en pesos).



Una medida de ese tipo habría privado al petróleo estadounidense de varios de sus clientes y el precio del WTI habría caído. "No hay ninguna duda de que trata de mantener los precios de la gasolina suficientemente bajos para que eso le ayude durante las elecciones" legislativas del 8 de noviembre, opinó Bill O'Grady, de Confluence Investment, sobre las declaraciones de Biden.



Biden se está quedando sin recursos para impedir que suban los precios de la energía, según O'Grady. "Si quieren seguir apoyando a Ucrania en esta guerra (contra Rusia), los estadounidenses deberán pagar su energía más caro, es inevitable".

EFE