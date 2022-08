Bebidas, textiles, comercio y transporte, los jaloneadores del PIB

La economía colombiana creció durante el segundo trimestre 12,6%, impulsada especialmente por la rama del comercio, las industrias manufactureras y la administración pública.



Aunque once de las doce ramas de actividad que mide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mostraron comportamientos positivos, y el sector de la minería tuvo una dinámica neutra, con una variación de 0,0%, a nivel de subsectores el desempeño fue más diverso.



Con un aporte de 4,4 puntos porcentuales a la variación total, el grupo de los servicios de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida fue el que más movió la economía, tras crecer 23,3%.



Allí, el comercio minorista y al por mayor, incluida la reparación de vehículos y motocicletas, creció en el trimestre 14,1%. En el caso del transporte la variación fue de 31,5%, donde el transporte terrestre creció 21,7%, por vía fluvial y marítima la variación fue de 15,3% y el transporte aéreo destacó por su recuperación de 141,8%. Por el lado del alojamiento y los servicios de comida, la expansión fue de 36,2% en el trimestre.



“Lo que más ha ayudado a la reactivación de la economía es la reactivación de muchos eventos como el Festival Vallenato, el Festival del Teatro, todo ese tipo de eventos que hace que no solamente los eventos per sé, hagan que la economía se reactive, sino también la hotelería y el turismo, los viajes y todo lo relacionado con ello” explicó Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.



Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, que se contabilizan según las estadísticas oficiales como un solo grupo, crecieron por su parte 33,2% entre abril y junio en comparación con el mismo periodo de 2021.



“La normalización de las actividades económicas (sin afectaciones por paro nacional y con la continuación de reactivación de actividades económicas), favoreció la reanudación de festivales, ferias, fiestas folclóricas y patrias y la realización del segundo día sin IVA”, dijo Andrés Felipe Medina, economista de BBVA Research para Colombia.



Las industrias



Las manufacturas figuraron como la segunda rama con mayor empuje en el PIB de segundo trimestre, con una expansión de 20,3% que se tradujo en 2,5 puntos porcentuales de los 12,6 puntos de variación.



Dentro del grupo, una de las actividades que más suele impulsar a la economía por su relevancia es la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, que en el último trimestre mostró una variación de 15,7% en su producción.



Así mismo, la fabricación de productos textiles y la confección de prendas de vestir creció 30,3%, mientras que las labores relacionadas con el curtido de cueros y la elaboración de calzado y marroquinería mostró un incremento de 27,3% en sus procesos manufactureros frente al mismo periodo de 2021.



Otra subcategoría que destacó dentro de las manufacturas para el segundo cuarto del año, fue la referente a la elaboración de productos químicos y farmacéuticos, que vieron una variación de 20,8%. También vale la pena mencionar el crecimiento de 41,8% en la fabricación de vehículos y otros automotores.



El sector primario



Las actividades primarias, el sector agropecuario y la extracción de minas y canteras, son los sectores que presentan los crecimientos más modestos, 1,0% y 0,0%.



En el primer grupo, mientras que los cultivos agrícolas crecieron 1,2% en el trimestre, la ganadería solo se expandió 0,3%, y la pesca y acuicultura crecieron 4%, el cultivo de café jalonó a la baja la dinámica del sector, con una variación de -1,2%.



Por el lado de la explotación de minas y canteras, hubo una caída de 9,0% en la extracción de carbón, sumada al comportamiento negativo de la extracción de minerales metalíferos(-9,9%), impulsaron a la baja el sector. Esto se vio compensado, por otro lado, con un crecimiento de 5,3% en la extracción de petróleo crudo y de gas natural.



“Es de resaltar el aumento de la producción de petróleo (1,4%) después de varios trimestres de caída del segmento, pero que no alcanzó a compensar el retroceso de la extracción de minerales metalíferos, en especial el oro. Por su parte, la sorpresa negativa se dio por la fuerte caída de la producción de carbón (-12%) frente al primer trimestre de 2022, gracias a la salida del grupo Prodeco del país” comentó al respecto Bancolombia.



