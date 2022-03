PIB de 2022: mercado eleva proyecciones de crecimiento

La economía colombiana culminó su primer trimestre, y aunque falta un buen tramo para finalizar 2022, para los bancos, calificadoras y organismos multilaterales Colombia tendrá un 2022 favorable, y esto se refleja en varias revisiones que han hecho de sus pronósticos recientemente.



Ayer Corficolombiana presentó la actualización de sus proyecciones para este año, en donde la firma ubicó su previsión para el PIB de 2022 en 5,6%, de un dato previo de 5%.

La entidad decidió mejorar sus perspectivas económicas locales, tomando como base, por un lado, el elevado punto de partida de la actividad productiva tras el sólido desempeño del último trimestre de 2021, y también el efecto favorable de la baja base estadística del primer semestre del año pasado, cuando la actividad económica se vio afectada por los confinamientos y por el Paro Nacional en mayo.



“El consumo privado seguirá siendo el principal motor de crecimiento local, pero reducirá su velocidad. Los indicadores líderes relacionados con el gasto de los hogares se mantienen favorables en el primer trimestre del año, pero esperamos que moderen su dinámica en los próximos trimestres por efecto de las mayores tasas de interés y el incremento acumulado en los precios”, destacó José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana.



También ayer la calificadora de riesgo Fitch elevó su proyección para este año, desde 3,9% a 5,2%.



Entre las últimas actualizaciones también está la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta semana publicó un comentario sobre la economía colombiana, y revisó al alza su proyección a 5,75%.



La entidad destacó como el país viene de ser uno de los más dinámicos en la región, y que por ello se prevé un 2022 favorable, en el que el crecimiento esté “ impulsado por un firme consumo de los hogares y la continua recuperación de la inversión y las exportaciones”.



Así mismo, hace una semana Citi presentó también su actualización de proyecciones para 2022. Esteban Tamayo, economista principal de Colombia, Perú, la Región Caribe y América Central para Citi, confirmó su pronóstico de 4,5% para el país, y destacó que si bien es una cifra conservadora para Colombia, las perspectivas son más favorables que las que hay para otros de sus pares regionales como Perú, Chile y Brasil.



“Hay un riesgo importante, por el que todavía no nos animamos a subir las proyecciones por encima del 5%, y es el tema electoral”, aclaró al respecto Tamayo. Según el economista, la incertidumbre por la alta polarización política la inversión privada podría experimentar un choque notorio, especialmente en el segundo trimestre del año.



Banco Itaú también actualizó sus proyecciones en las últimas dos semanas. El pasado 17 de marzo el banco elevó su expectativa para el PIB de 2022 a 4,5%, desde una previsión de 4%.



A inicios de marzo los centros de estudios económicos Anif y Fedesarrollo también presentaron sus previsiones para la economía de este año. En el caso del primero, el pronóstico se ubica entre 3,7% y 4,2% y la de Fedesarrollo en 4,6%.



OTRAS PROYECCIONES



Algunas de las entidades continúan revisando sus modelos y a la espera de incorporar otros elementos, como los efectos de la invasión rusa en Ucrania.



La proyección del Banco de Bogotá se ubica en 5,5%. "Esto se basa en que la recuperación de la economía continúa, hay algunos sectores que todavía están algo rezagados, y muy seguramente tendrán un buen desempeño este año, que son principalmente servicios, como eventos de diversión, teatros, y otros que aún están abriendo", destacó Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del banco.



Pérez destacó que el banco, revisó recientemente su proyección de crecimiento, pero que hay un gran interrogante que tiene que ver con la Guerra de Ucrania. “La recuperación continúa, y si bien Colombia no está tan expuesto a canales de comercio, de inversión o flujos de personas, el mundo sí va a tener un impacto negativo, y eso podría terminar golpeando a Colombia. Hay ese factor de incertidumbre, pero por lo pronto no pensamos en revisar las proyecciones”, aclaró.



De forma similar, Scotiabank se mantiene en su proyección de 4,5% que definió tras la divulgación del PIB de 2021, a pesar de que un sesgo al alza en las cifras. En el caso de Bbva Research, el pronóstico está en 4%.



De otro lado, en la primera semana de marzo el Ministerio de Hacienda presentó su Plan Financiero para este año, con una proyección para el PIB de 2022 de 5%, mientras que el Banco de la República definió en enero pasado, al presentar su informe de Política Macroeconómica, que su pronóstico está en 4,3%.



A nivel internacional, por otro lado, el Banco Mundial espera que la economía colombiana crezca 4,3% en 2022, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) se mantiene en el 5,5% que definió a finales de 2021. En febrero la Ocde presentó un estudio económico para el país, pero mantuvo su previsión para el PIB.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO