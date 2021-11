Sectores económicos que llevaron el PIB del tercer trimestre a 13,2 %

La economía colombiana continuó reafirmando su recuperación tras el choque de la pandemia, pues en el tercer trimestre del año creció 13,2%, según informó ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Este resultado, que se ubicó por encima de las expectativas de la mayoría los analistas del mercado, se explicó especialmente por el comportamiento de las principales ramas de actividad, que aportaron en conjunto 9,6 puntos porcentuales al crecimiento de la economía.

“Nuevament,e los sectores de comercio, transporte, almacenamiento y servicios de comida e industrias manufactureras aparecen liderando el crecimiento, pero en el tercer trimestre tenemos liderando también a la rama de administración pública y defensa, administración y salud humana”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



Entre los sectores que más crecieron también se ubica el comercio, con una expansión de 33,8% en el trimestre, seguido por actividades artísticas y de entretenimiento, con un crecimiento de 32%, e industrias manufactureras (18,8%).



Oviedo destacó también la recuperación que presentó el sector de explotación de minas y canteras, que si bien creció 4,1%, en el mismo periodo de 2020 había caído 19,3%, y el de actividades profesionales, científicas y técnicas, que crecieron 12,4% en el trimestre, “por el retorno a la presencialidad de funcionarios, empleados y contratistas”.



En cuanto al sector de información y telecomunicaciones el crecimiento en el trimestre fue de 13,2%, mientras que el suministro de electricidad, gas y otros servicios fue de 7,4%, las actividades financieras se expandieron 2,1% y las inmobiliarias 2%, mientras que el agro creció 1,3% y la construcción 0,8%



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, mencionó que “se reciben con mucho optimismo los resultados de la economía del tercer trimestre, con un crecimiento de 13,2% y un crecimiento acumulado al mes de septiembre de 10,3%. Colombia está en los primeros nueve meses del año crecimiento a doble dígito, como una de las economías que más crece en América Latina”.



Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, mencionó que “de seguir con esta tendencia en lo que falta del año, estaremos recuperando los niveles de 2019, que es la aspiración de todas las economías en el mundo hoy en día. En estos primeros nueve meses del año 11 de las 12 actividades medidas por el Dane registraron tasas positivas, en lo que se destaca la buena dinámica de industria, el comercio y el entretenimiento, en las cuales el crecimiento se acercó o superó el 20%”.



Por otro lado, el equipo de investigaciones de Bancolombia destacó “el control de la pandemia, lo que ha permitido la flexibilización de las restricciones implementadas un año atrás, lo que ha favorecido el consumo y la producción interna, siendo el comercio el mayor beneficiado”.

Bancolombia destacó que el dato de PIB está influido en el control de la pandemia, lo que ha permitido la flexibilización de las restricciones implementadas un año atrás. Archivo EL TIEMPO

Según un análisis emitido por el banco, la industria sigue gozando de un gran momento, jalonada por los productos agroindustriales y las prendas de vestir que, no solamente han mostrado un avance en el consumo interno, sino también en sus exportaciones. También mencionan que la rama de administración pública, salud y educación se ha visto beneficiada de la mayor facilidad de ejecución presupuestal de entidades territoriales.



ENFOQUE DEL GASTO



Por el lado de la oferta, el Dane destacó como en el tercer trimestre del año la demanda final interna presentó un aumento del 16,8%, que según Oviedo, “se vio empujada de forma significativa por el gasto de consumo final tanto público como de los hogares”.



En el caso de los hogares, según explicó Oviedo, este mayor dinamismo está explicado por los gastos en transporte, alojamiento y esparcimiento, por una mayor asistencia a “espacios de disfrute y de vacaciones en este tercer trimestre”. Mientras que el gasto de consumo final individual de los hogares creció 20,2% en el trimestre, el del gobierno general creció 19,1%.



En cuanto a la formación bruta de capital, el incremento del trimestre fue de 4,5%, en las exportaciones fue de 24%y en las importaciones fue 40,1%.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, destacó como el crecimiento del consumo de los hogares “es positivo en tanto la recuperación del empleo ha hecho que los hogares colombianos también puedan reactivar su consumo y puedan pensar en consumir a largo plazo”.



Olarte aseguró que ya los niveles de actividad económica están por encima de los niveles prepandemia, si se comparan frente al cuarto trimestre de 2019, esto es casi 3 % por encima de niveles prepandemia.



Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, dijo también que la demanda interna siguió creciendo por encima del PIB (16,8% vs. 13,2% anual), pero mencionó que esta vez la diferencia fue menor que en el trimestre anterior. “Esto tiene que ver con el importante repunte de las exportaciones y el mayor consumo de servicios, estos últimos con un componente menor de importaciones. No obstante, la contribución de la demanda externa al PIB sigue siendo negativa, aunque menor que hace tres meses”, indicó.



DATOS DEL ISE A SEPTIEMBRE



Junto al reporte del PIB del tercer trimestre, el Dane entregó también el del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), para el mes de septiembre, el cual muestra también el desempeño de la economía a lo largo del año.



Este registró en su serie original un resultado de 117,31, lo que representó un crecimiento de 12,93% respecto al mes de septiembre de 2020.



Dentro del indicador, el índice de las actividades primarias se ubicó en 101,94, lo que representó un crecimiento de 4,27%, el de las actividades secundarias se ubicó en 102,50, lo que representó un crecimiento de 14,22%, mientras que en el caso de las actividades terciarias se ubicó en 124,90, lo que representó un crecimiento de 14,15% respecto al mes de septiembre de 2020.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio

