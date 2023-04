El crecimiento de la economía de Europa es endeble: a qué se debe

La economía del continente europeo, a pesar de presentar un comportamiento de avance, también refleja con sus resultados un menor ritmo.



(Vea: Gasto militar mundial aumentó por octavo año consecutivo).

De acuerdo con la oficina de estadística europea, Euroestat, en el primer trimestre de 2023 el Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado creció 1,3% tanto en la zona del euro (19 países) como en la Unión Europea.



Llevando la mirada hacia los resultados frente al trimestre anterior, la institución reveló que para la zona del euro, el PIB aumentó un 0,1%, mientras que en la Unión Europea se registró una subida del 0,3%.



(Vea: Criptomonedas: detalles de cómo serán reguladas en la Unión Europea).



Al revisar el desagregado por países, España fue uno de los Estados que registró mejores resultados en materia económica. Según la oficina estadística, esta economía tuvo un incremento de 3,8% en el primer trimestre de 2023, frente al año anterior. Respeto al mismo indicador, pero del cuarto trimestre de 2022, la nación española creció 0,5%.



Por su parte, otro de los países que tuvo crecimientos fue Irlanda. En los tres primeros meses aumentó a 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior, pero por el contrario tuvo una baja del 2,7% frente al último trimestre de 2022.



Otras naciones que registraron resultados positivos en comparación con el mismo periodo de 2022 fueron Portugal con 2,5%; Italia, con 1,8%, al igual que Austria que logró el mismo resultado que el país anterior.



Bélgica por su parte obtuvo un 1,3%, mientras que Francia aumentó un 0,8% y Letonia subió un 0,3%. Cabe resaltar que estas son las variaciones frente a los resultados del mismo trimestre del año anterior.



(Vea: ¿Cuánto podría seguir cayendo el precio del dólar y por qué ocurriría?).



La economía más afectada fue la de Alemania. De acuerdo con las estimaciones de Eurostat el comportamiento visto hasta marzo frente al trimestre anterior fue nulo. No solo esto, sino que frente al mismo periodo de 2022, se evidenció una contracción de -0,1%.

Las reacciones

Frente a la situación económica de Europa, Pablo Gil, estratega jefe de XTb para Latinoamérica y España, manifestó que el aumento de 0,1% de la Eurozona es indicio de que la región no está teniendo ningún crecimiento.



“Alemania es el país que más lastra el crecimiento, con un último medio año donde no crece nada y países como España, Italia y Francia son los que presentan mejores resultados”, dijo el jefe estratega.



(Vea: ‘Subida de tasas en Europa ha empezado a funcionar’: BCE).



Adicionalmente, Gil comentó que al descomponer el PIB se evidencia que el sector manufacturero sigue débil, mientras que el de servicios es sólido.



“Con estos datos y los datos de inflación subyacente en máximos históricos por encima del 5,5%, el Banco Central Europeo (BCE) en su reunión de la semana que viene se encuentra en una situación complicada. Europa está en una situación real de estanflación, con un crecimiento muy endeble mientras su lucha contra la inflación no está funcionando”, aseguró.



Alejandro Useche, profesor de la Universidad del Rosario, afirmó que este comportamiento es un poco agridulce para la Unión Europea, ya que desde la perspectiva del mercado, se esperaba que este crecimiento fuera mayor.

Sin embargo, desde un punto de vista más positivo, “en este trimestre Europa acaba de esquivar una recesión técnica”, dijo Useche.



De igual forma, según información retomada por la agencia AFP, el experto Andrew Cunningham, de la consultora Capital Economics, apuntó que el resultado anunciado en la jornada significa que una recesión técnica “ha sido evitada por un pelo”, manifestó.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio