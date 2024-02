PIB del 2023 cerraría con retos más allá de la desaceleración

Mañana se conocerán los datos del PIB para el cuarto trimestre del 2023, en medio de la alta expectativa que se mantiene entre los analistas, por lo que pasará con el crecimiento económico del año pasado y los balances para tener en cuenta durante los próximos meses.



En el último reporte que se tiene del Dane frente al Producto Interno Bruto del país se observó que la economía retrocedió 0,3%. Esto se generó en gran medida, según los expertos, por la caída en ítems como la inversión -que se desplomó 11%- y el mal momento de sectores como construcción, industria y comercio. Hay que tener presente que el 2023 fue un año en el cual a los sectores no les tembló el pulso para hacer varias advertencias sobre la desaceleración económica y sus efectos en el empleo, la productividad, la inversión e incluso, la balanza comercial (importaciones y exportaciones), así como los impactos de la inflación, que se ha mantenido en dos dígitos en lo corrido del año.



No obstante, centros de análisis como Corficolombiana esperan que si bien la economía se contraerá con fuerza durante el período que está a punto de conocerse, regresará a terreno positivo, haciéndole el quite, por ahora, al fantasma de la recesión técnica de la que mucho se habló durante los pasados noviembre y diciembre.

"Anticipamos que la economía desaceleró su crecimiento a 1,2%, desde 7,3% en 2022 y 11,0% en 2021, mostrando un repunte incipiente en el último trimestre, luego de la contracción anual de 0,3% en el tercer trimestre del año”, dijeron.



Pese a que están en el rango de las proyecciones que esperan que el PIB vuelva a terreno positivo al cierre del año pasado, este equipo de investigaciones económicas sostiene que hay varios retos en el panorama si se quiere mantener el buen paso y evitar que, por ejemplo, la mala racha se traslade al mercado laboral.



“Más allá de la desaceleración de 2023, resulta preocupante la caída de la inversión, medida a través de la formación bruta de capital. El aumento de las tasas de interés no es la única causa, también lo es el deterioro en las condiciones para invertir por la alta carga tributaria y la incertidumbre regulatoria”, agregaron.

PIB iStock

Para Corficolombiana, el congelamiento de los peajes, la no asignación específica en el Presupuesto General de la Nación de 2024 de $13 billones para obras de infraestructura y el hecho de que el Ministerio de Hacienda mencione la posibilidad de renegociar vigencias futuras en algunos proyectos, “son señales negativas para la inversión privada a futuro y para el crecimiento económico de largo plazo”.



Estos expertos manifestaron que no hay que hacer a un lado que la inversión tiene una incidencia directa en el crecimiento económico, punto sobre el cual se debe trabajar con celeridad si se quiere evitar que la crisis del año pasado se extienda más de lo debido.



Los postulados de este informe van de la mano con lo dicho hace unos días por el equipo de Investigaciones Bancolombia, luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer su Plan Financiero para este año, frente a que cada vez hay un margen de maniobra más pequeño para las finanzas de la Nación.



Este segundo análisis agrega que “el Gobierno reveló varias sorpresas. Por un lado, se prevé un fuerte recorte de los ingresos que equivale a $25,7 billones”, debido a la caída en ingresos por arbitramento, el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, lo cual, sumando a otros sucesos, obligará al Gobierno a ser muy inteligente en el uso de los recursos públicos.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio