PIB de primer trimestre trae optimismo, pero aún hay riesgos

El resultado que dejó el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre, que creció 8,5%, no solo fue superior a lo que esperaban el Gobierno y los analistas, sino que también marcó la pauta para que las expectativas del resto del año comiencen a elevarse. Pero aunque las perspectivas son positivas, la economía tendrá varios retos por delante.



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró a Portafolio que “ese dato permite anticipar que la perspectiva de crecimiento para 2022 va a ser más alta de la que se han evaluado”, y destacó que si bien su posición es conservadora y se mantiene en 5%, “en el Marco Fiscal de Mediano Plazo habremos de revisar esa perspectiva de crecimiento y puede haber sorpresas positivas respecto al crecimiento de la economía colombiana”, dijo.



Desde el centro de estudios económicos Anif, su presidente, Mauricio Santamaría, también aseguró que, dado que su proyección estaba entre 7,5% y 8,5%, el dato los lleva a pensar “que el año entero va a ser un poco más alto de lo que inicialmente se tenía pensado”, y que el PIB de 2022 tendrá una tasa de crecimiento entre 4,9% y 5,3%.



En el caso de Itaú, la gerente de Investigaciones Económicas para el país , Carolina Monzón, aseguró que se mantendrán en su pronóstico de 5,1% por ahora, pero con un sesgo alcista, situación similar a la de Banco de Bogotá, que pronostica 5,5% para el año completo, que probablemente será revisado al alza, según Camilo Pérez, jefe de investigaciones económicas.



Así mismo, José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, confirmó que el PIB del primer trimestre sí incidirá en sus pronósticos. “Estamos considerando elevar las expectativas de crecimiento, creemos que con esta cifra el año estará más cerca del 6% que del 5,6%, estamos en la revisión de las cifras y corriendo los modelos, pero el sesgo es al alza”, aseguró.



RIESGOS A LA VISTA



La inflación, la coyuntura global por la invasión rusa en Ucrania, y en el plano local, las elecciones, también han tenido un efecto de cautela sobre la percepción de la economía.



Andrés Pardo Amézquita, director de estrategia macroeconómica para América Latina de XP Investment, reconoció que el dato del primer trimestre sí estuvo por encima de su estimado, pero también mencionó que tenía una cifra superior al promedio (8.1%), alineado con un estimado para el año entero en 6,5%, por encima del promedio de las encuestas.



“El dato nos deja en una posición más cómoda para que se cumpla mi pronóstico o incluso, que lo supere. Sin embargo, no voy a hacer revisiones por el momento, pues creo que puede haber riesgos negativos sobre el crecimiento que se podrían materializar por la elección presidencial o por un deterioro más rápido de las expectativas de crecimiento global”, aseguró Pardo.



Desde Anif, Santamaría indicó también que varios elementos podrían jugar en contra al crecimiento. El economista aseguró que desde el punto de vista de la demanda, la inversión seguirá creciendo, pero ligada al tema electoral.



“Los posibles gobiernos de los candidatos que hay hoy tienen propuestas muy diferentes, entonces estamos en un momento de incertidumbre muy aburrido. Esperemos a ver cómo se desarrollan las elecciones, porque eso en gran medida va a determinar lo que pase con el crecimiento”, aseguró el presidente de Anif.



Santamaría también sostuvo que el “gran nubarrón”, de otro lado, está en el panorama fiscal. “El riesgo más alto que existe ahora es el fiscal, y si no se maneja bien hará que el crecimiento de 2023 sea muy malo. Estamos en una coyuntura en que hay que tomarse el tema fiscal en serio, porque también eso va a terminar afectando las cuentas externas”, dijo.



Así mismo, dijo que el consumo de los hogares podrá perder impulso.



Un crecimiento más modesto, si bien no es un riesgo, sí es otro de los puntos en los que también han enfatizado algunos de los expertos.



“La economía continuará su proceso de desaceleración”, aseguró Andrés Langebaek, director de investigaciones económicas de Grupo Bolívar-Davivienda, quien asegura que el efecto base va a pesar pues nos vamos a comparar con un segundo trimestre de 2021 que creció mucho. Su estimativo, sostiene, ronda el 4,8%.



Con esto coincide BBVA Research. La entidad comunicó tras los resultados del PIB que espera “que la economía se desacelere progresivamente desde el segundo semestre de este año, especialmente en el consumo de los hogares”. Desde el banco se estima un crecimiento del PIB de 4,5% en 2022, aunque con un sesgo al alza por los mejores resultados del primer trimestre.

TASAS DE INTERÉS, OTRO FACTOR



Un elemento sobre el cual también tienen puestos los ojos los analistas por su posible impacto en el crecimiento es la subida de tasas del Banco de la República.



Desde Scotiabank Colpatria, Sergio Olarte, economista principal del banco, aseguró que el Banco de la República seguirá subiendo sus tasas de interés “y debe llegar al 8% para julio de este año, en la carrera de agotar las expectativas de inflación”.



Olarte considera que la economía va a crecer durante todo el año por encima del 5%

Langebaek señaló también que “las tasa de interés van al alza”, y que con la inflación actual se podría ver afectado el consumo de las familias.



“Eso se da por el efecto directo de menor ingreso disponible pero también porque al aumentar la inflación aumentan las tasas de interés en la economía”, mencionó.

