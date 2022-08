La proyección del PIB para el 2023 disminuyó de 3,2% a 2,2%

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que no hay cómo reemplazar los recursos que aporta el impuesto del 4 por 1.000, motivo por el que ese tributo, hasta que no se encuentre otra alternativa, se mantendrá.



El jefe de la cartera económica del gobierno de Gustavo Petro defendió el contenido de la reforma tributaria que presentó al Congreso el 8 de agosto y dijo que es la más redistributiva de los últimos tiempos.



En el marco de la Convención Bancaria, Ocampo dijo que es necesario hacer una mayor inclusión financiera y para ellos se necesita profundizar más la cartera de crédito, y enfatizó que se necesitan nuevos modelos, como el crédito cooperativo, para que la financiación llegue a todos los renglones productivos, especialmente a las micro empresas, que han estado por fuera del crédito.



Dijo que coincide con las advertencias de Leonardo Villar, gerente del Banco de la República y de Jorge Castaño, superintendente Financiero, en el sentido de que no se puede bajar la guardia para evitar que la cartera del sistema se deteriore, ahora que la economía colombiana y la global comienzan a entrar en una etapa de desaceleración. Ocampo mencionó los desafíos que tiene el gobierno para equilibrar las finanzas, así como para reducir el enorme hueco fiscal y el alto endeudamiento.



El jefe de la cartera de Hacienda defendió la necesidad de continuar consolidando y sacar adelante el proyecto de reforma tributaria que se presentó a discusión ante el Congreso. Si bien insistió en que si hay alternativas que permitan hacer ajustes al proyecto, también enfatizó en la necesidad de los $25 billones que se necesitan para atender las necesidades del país.



Además, advirtió en que las condiciones sociales del país son débiles y preocupan más en un contexto de debilitamiento global y de alta inflación. Resaltó que el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022 fueron muy buena en materia de crecimiento económico pero que la dinámica de este año no es tan alta como se estimó unos meses atrás. Además, incluso dijo que el tema social está en el primer orden de la agenda del gobierno.“Las tasas de desempleo e informalidad laboral siguen siendo altas, especialmente para las mujeres y los jóvenes”, afirmó el ministro.



También hizo énfasis en el crecimiento de la pobreza, la cual también se ha disminuido en el último año, “pero no lo suficiente”, pues dijo que aún hay 2,1 millones de personas en esa condición en el país más que en 2019. Esos factores elevaron la desigualdad en Colombia, ubicando al país por encima de otras economías de la región en esa materia.



Ocampo señaló los riesgos que trae para el país un desbordado costo de vida, sobre todo, para los hogares pobres que deben pagar precios mucho más elevados por los alimentos, lo cual podría mitigarse con subsidios y una política agresiva de autoabastecimiento de alimentos. Para Ocampo, la mayor inflación y el adverso contexto internacional tendrán efectos negativos en la economía colombiana y esto se aducirá en una desaceleración significativa en el 2023.



José Antonio Ocampo aseguró que el proyecto de reforma tributaria busca, en parte, reducir la deuda social histórica con la población más vulnerable del país y ayudar a reducir el desbalance en las cuentas del Estado.



PORTAFOLIO