La variable económica en la que Colombia supera a EE. UU., Canadá, México y Brasil

Increase in GDP per capita (PPP) between 2003-2023.



🇨🇴 Colombia: 159%

🇦🇷 Argentina: 138%

🇨🇱 Chile: 134%

🇺🇸 United States: 104%

🇧🇷 Brazil: 100%

🇨🇦 Canada: 82%

🇲🇽 Mexico: 78%

🇻🇪 Venezuela: -22%



(IMF)