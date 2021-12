PIB per cápita no se recuperaría antes de 2023, según Cepal

Archivo particular

Según la Cepal, la pobreza y la pobreza extrema han alcanzado niveles no observados en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó, junto a la Ocde, la CAF y la Comisión Europea, su informe de 'Perspectivas económicas de América Latina 2021', en el cual revisa las acciones necesarias para mejorar los mecanismos de protección social y promover la inclusión social, fomentar la integración regional y fortalecer las estrategias industriales.



Esta presentación se da a pocos días de que la Ocde elevó su pronóstico de crecimiento para 2021 a 5,5 % y aunque el documento reconoce que en 2021 en la región se espera un crecimiento positivo, enfatiza en que “no se prevé alcanzar los niveles de producto interno bruto per cápita anteriores a la pandemia hasta 2023 o 2024”.



Así mismo, se establece como el impacto de la crisis ha sido asimétrico, ya que ha afectado especialmente a los grupos más vulnerables, algo que se ha visto en como la pobreza y la pobreza extrema han alcanzado niveles no observados en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.



Aunque el análisis establece que las características socioeconómicas de cada país y el impacto diferenciado que ha tenido la crisis, exigen la adopción de un enfoque adaptado al contexto específico, reconoce también un punto común: la necesidad de adoptar una secuencia claramente definida de medidas de política fiscal en materia de gasto, tributación y gestión de la deuda pública.



Las entidades aseguran que se requiere de pactos concretos en ámbitos específicos, como es el fiscal, pero también en el fomento de estrategias productivas resilientes, que den prioridad a la creación de empleos de calidad y promuevan una transformación verde y digital; sistemas de protección social más amplios y eficaces; y un modelo más sostenible de financiamiento para el desarrollo.



En materia laboral, el documento de perspectivas encuentra que, el principal reto al que se enfrenta la región para lograr una recuperación fuerte e inclusiva es la generación de empleos de calidad. Por ello menciona que se requieren políticas ambiciosas para estimular la innovación y mejorar la estructura económica.



PORTAFOLIO