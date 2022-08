Sin políticas de cambio climático, se perdería 8% del PIB al año 2100

La expectativa sobre el cambio climático y la economía, deja a entrever las diferentes dudas sobre cuáles van a ser los efectos macroeconómicos esperados en las próximas décadas en Colombia.



(PIB de Colombia para el segundo trimestre del 2022 fue de 12,6 %).

Así lo señaló el Seminario de Economía del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quienes presentaron el estudio Impacto Macroeconómico del Cambio Climático en Colombia de la serie ‘Ensayos sobre Política económica’ (Espe) del Banco de la República.

De acuerdo con el estudio, para el caso de Colombia, su población creció 2,3 veces, mientras que el PIB se incrementó en 6,4 en los últimos 50 años. Frente a la pobreza extrema, el informe infiere que se redujo del 8,9% a 4,9% entre 1992 y 2019.



Los diferentes factores climáticos, como la temperatura media global en la superficie de mar y aire han aumentado en más de 1,1°C. Según el informe de continuar así, las temperaturas medias podrían ser de 2,1°- 3,5° o más en 2100, con ritmos más acelerados en las zonas polares y tropicales.



Por su parte, Jair Ojeda, investigador principal del Banco de la República, aseguró que “el cambio climático va a afectar negativamente la actividad económica en la gran mayoría de países. Habrá algunos cambios en los sectores entre países más fuertes o menos fuertes. Asimismo, encontramos que la mitigación climática va a ayudar a disminuir estos efectos negativos”.



(El déficit comercial alcanzó US$6.810 millones hasta junio).



Impacto en la economía



Frente a la evaluación integrada para Colombia, se estimó por medio del modelo Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), que de seguir con las políticas de mitigación actuales, el PIB en el país se reduciría en 7,8% para el 2100. Para el caso de una transición demorada, el resultado obtenido fue de un decrecimiento del 2,6%, mientras que el escenario más favorecedor, estaría en el de cero emisiones a 2050, donde el PIB solo tendría pérdidas en un 2,0% para periodo nombrado anteriormente.



Esto, de acuerdo con el Banco de la República, quiere decir que los estimativos realizados sobre el impacto de los riesgos asociados al cambio climático (Racc), arrojan posibles pérdidas de PIB a 2100 de entre el 2% en un escenario donde se cumplen los Acuerdos de París y 8% sin políticas de mitigación adicionales.



A lo que respecta al sector externo, el informe prevé que los choques climáticos afectarán negativamente la productividad de infraestructura crítica en puertos y carreteras para el comercio internacional. Así mismo, los avances tecnológicos y cambios en las preferencias de los consumidores “contrarían la demanda global por combustibles fósiles”, reduciendo los ingresos externos del país con alta dependencia.



Frente al escenario de políticas actuales, de acuerdo con el informe “en ausencia de fuentes alternativas de ingresos externos, la consecución de cero emisiones netas a 2050 podría aumentar permanentemente el déficit corriente en una cantidad anual (promedio) equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB a partir de 2030”.



(Los problemas que tiene el sistema tributario colombiano, según Ocampo).



Según el documento, el impacto de cero emisiones sobre el balance corriente es positivo, sin embargo, a largo plazo afecta la posición externa del país en ausencia de fuentes alternativas de ingresos externos, teniendo un costo total equivalente a 2,3% del PIB hacia 2050 sobre los activos externos netos.



Joaquín Bernal, asesor de Gerencia General del Banco de la República, aseguró que “es un impacto muy significativo el que podemos esperar en ese frente, dado que como antecedente, es importante que recordemos la importancia que tiene el petróleo y el carbón en la generación de ingresos tanto para el gobierno nacional, como para las regiones”.



En materia de finanzas públicas, estas también se verían afectadas dado que la disminución de las rentas petroleras y mayores esfuerzos de gastos frente a los Racc, con mayor incidencia sobre el déficit fiscal y la deuda del gobierno en un escenario de cero emisiones.



Los Racc pueden generar costos y pérdidas en instituciones financieras y tener implicaciones sobre la estabilidad del sistema. La diferencia de los impactos entre escenarios de políticas sugiere que “el sistema financiero colombiano es menos resiliente a la materialización del riesgo físico que al riesgo de transición”.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

PORTAFOLIO