Pico y placa solidario: estos son los vehículos que más pagan

El pico y placa solidario es una medida impuesta por la Secretaría de Movilidad, con la cual los vehículos pueden pagar un “permiso especial” para transitar por las vías aún teniendo pico y placa.



(Vea: Las restricciones de movilidad en Bogotá para la semana de receso).

Sin embargo no todos los vehículos pagan lo mismo por adquirir este beneficio.



La Secretaría de Movilidad informó que aquellos conductores que tienen su carro matriculado en Bogotá pagan el 5% menos a los que lo tienen matriculado en otras partes del país y circulan en la ciudad.



(Vea: 'Pico y placa' en Bogotá: cambios que haría la Alcaldía a la medida).

Frente a esto, la Secretaría de Movilidad invitó a los ciudadanos de Bogotá a realizar la matrícula de sus vehículos en la capital, para que no tengan que pagar más al momento de solicitar el 'pico y placa solidario'.



(Vea: Alcaldía estaría evaluando cambios en pico y placa solidario en Bogotá).

Pico y placa solidario en 2023

Frente a cómo aplicará este beneficio el año entrante, la Secretaría de Movilidad no ha dado detalles. Sin embargo se conoce que el pico y placa extendido seguirá rigiendo durante el mes de diciembre y enero del próximo año, lo que significa que las personas que tengan pico y placa en sus días asignados no podrán sacar su vehículo entre las 6:00 am y las 9:00 pm.



(Vea: Las nuevas tarifas que tendría en el Pico y Placa Solidario en Bogotá).



PORTAFOLIO