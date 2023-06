Esta es la pieza de los vehículos que tendría un valor superior al oro

Archivo particular

La piedra catalítica es una parte fundamental de los vehículos. En general es utilizada para acelerar reacciones químicas.



Esta es instalada en los sistemas de escape dentro de un convertidor catalítico que contiene una matriz de piedra catalítica, lo que convierte los gases tóxicos generados durante la combustión en sustancias menos perjudiciales antes de ser liberados a la atmósfera.



Por ejemplo, el monóxido de carbono (CO) se convierte en dióxido de carbono (CO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) se reducen a nitrógeno (N2) y oxígeno (O2), y los hidrocarburos no quemados se oxidan a CO2 y agua (H2O).



Usualmente, la piedra catalítica es fabricada con metales preciosos como el platino, el paladio y el rodio. Estos materiales hacen que la pieza adquiera un valor elevado.



A partir de los cálculos del Departamento Técnico Industrial de la Subgerencia Industrial y de Tesorería del Banco de la República, con información proveniente del Mercado de Lingotes de Londres (LMBA), para finales mayo de 2023 el gramo de platino ronda los 100 mil pesos; el de paladio está a 6'150.200 pesos por onza y el rodio cuesta casi 50 millones de pesos por onza.



Mientras que el oro, según la misma fuente, se compra a $265.965,66 y se vende a $279.963,85 por gramo fino.



El precio puede fluctuar dependiendo de diversos factores económicos. Lo cierto es que en el mercado pueden conseguirse a precios superiores al del oro. Además, dependerá de la oferta y demanda del mercado.



Qué pasa si me quitan la piedra catalítica

La eliminación de la pieza de cualquier vehículo puede provocar un aumento de emisiones contaminantes, generando que su auto no cumpla con los requisitos mínimos impuestos por las autoridades.



Otra consecuencia es que el rendimiento del motor se vería afectado porque no hay equilibrio en el sistema de escape. También podrían producirse subidas de temperatura inesperadas que afecte el correcto funcionamiento de la mecánica.



