Plan de Desarrollo propondría inversiones por $1.154 billones

Mientras el gobierno de Gustavo Petro da las puntadas finales a lo que será el Plan de Desarrollo de su administración ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, Portafolio conoció el que sería un borrador del articulado de ley que será radicado el lunes 6 de febrero ante el Congreso de la República.

El documento se compone de 240 artículos, y entre ellos se definen los recursos que requerirá la Nación para materializar las metas del plan. Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se aclaró que dicho documento no es el definitivo, y que aún el Gobierno está trabajando en el texto final, pero uno de los elementos que más llama la atención es el monto de inversiones prevista para el cuatrienio, que sería de $1.154 billones.



Este monto representa $106 billones adicionales a lo previsto en el Plan Plurianual de Inversiones 2022-2026 contenido en el documento con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, y que fue entregado por el DNP en noviembre.

Los recursos

De acuerdo con el borrador del proyecto, la mitad de los recursos ($577,4 billones) serán financiados por medio del Presupuesto General de la Nación. El sistema General de Participaciones (SGP), por otro lado, aportará 23,3% de los recursos en estos cuatro años, lo que equivale a $268,8 billones.



Los territorios serán responsables a su vez de aportar $145,8 billones a las inversiones contempladas en el Plan (12,6% del total), mientras que las empresas públicas harán lo propio con $106,4 billones (9,2%), se recibirán $47,4 billones por medio del Sistema General de Regalías (4,1% de los recursos) y otros $9,1 billones por medio de mecanismos de cooperación, que equivalen a 0,8% del total del presupuesto.



En entrevista con Portafolio, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, destacó en días pasado que el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración de Gustavo Petro, a diferencia de otros, no se enfoca en sectores sino en cinco grandes estrategias. Con esta estructura es que también se define la distribución de los recursos.



“Un cambio importante que logramos fue pasar de lo sectorial a las grandes estrategias, y hacer el presupuesto no por sectores sino por estrategias. En la de ordenamiento del territorio, por ejemplo, hay vivienda, medio ambiente, son estrategias con varios sectores”, destacó González.



Bajo esta óptica, la estrategia denominada como ‘Seguridad humana y justicia social’ será la que reciba el mayor monto en estos cuatro años, correspondiente a $743,7 billones. Un segundo eje, bautizado como ‘Convergencia regional’, y que se enfocará en cerrar las brechas en los diferentes territorios, recibirá $138,4 billones, mientras que la estrategia de ‘Internacionalización, transformación productiva y acción climática’ contará con $ 114,4 billones.



Para la cuarta transformación definida por el Gobierno en el Plan, el ‘Derecho humano a la alimentación’, se requerirán $46,1 billones, mientras que en ‘Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental’ serán $28,8 billones los dispuesto.



De acuerdo con el borrador del proyecto, también se apropiarán $83,4 billones para destinarlos a una estrategia de estabilidad macroeconómica. Dentro del Plan Nacional de Inversiones Públicas a 2026 se incluye, además, de forma transversal, un Plan Plurianual de Inversiones pa la Paz, que se estima en $50,4 billones.



Adicionalmente, en el borrador del proyecto, además, se determina que “las normas de la presente ley que afecten recursos del Presupuesto General de la Nación, deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales, al Marco de Gasto de Mediano Plazo y al Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

Recomendaciones del Consejo de Planeación

Uno de los insumos principales para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo es el concepto que emite el Consejo Nacional de Planeación como organismo autónomo.



Una de las observaciones que destacó en entrevista con Portafolio la presidente de este organismo, Amanda Vargas Prieto, es justamente mejorar la presentación del Plan Plurianual de Inversiones, que es el que decide el presupuesto que se va a ejecutar con base a metas e indicadores.



“Al entregarnos las bases no se incluye el plan de inversiones más allá de que hay un paquete de $1.040 billones (cifra previa al borrador) distribuidos en las cinco estrategias y que presentan una serie de indicadores y metas que están todavía sujetos a modificación”, destacó Vargas.



Según la presidente del Consejo Nacional de Planeación, esta ha sido una queja histórica en la presentación de los planes de desarrollo, pero además, el reto de este plan está en la asignación del presupuesto por estrategias.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio