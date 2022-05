Plataforma de criptomonedas Bitso llega al país: así funciona

Bitso, plataforma de criptomonedas, con presencia en México, Brasil. Argentina y El Salvador, con más de 4 millones de clientes, inició operaciones en Colombia, ofreciendo el servicio de intercambio de ese tipo de productos.



Emilio Pardo, CEO para Colombia, dice que pese al momento de desvalorización que atraviesan las criptomonedas, especialmente el bitcóin, este mercado llegó para quedarse en el país y, además, advierte que se requiere una regulación de parte del Gobierno que permita la protección de los clientes.



Llegan al país en un momento difícil para las criptomonedas...



Es un momento difícil, no solo para las criptomonedas, sino para lo que nos enfrentamos, pues hay guerra, inflación mundial, tasas de interés en alza en muchos países y esto se juntó con algunas malas noticias de las monedas estables (stablecoins).



Es un coletazo en el mercado, pero si las cripto no tuvieran relevancia nadie estaría hablando de ellas. Esto llegó para quedarse y hay que ponerle cuidado desde la parte regulatoria y la educación. No se puede hacer nada con los precios sino advertir de lo que debe hacerse.



¿Cómo generar confianza si los precios están cayendo y se escucha de gente que pierde dinero?



Sin duda el precio es coyuntural pero la confianza se le da al consumidor viendo que la plata está segura con nosotros. Custodiamos gran parte del cripto que meten en la billetera. Tenemos un seguro internacional que protege los portafolios y eso les da confianza a los reguladores. Somos los primeros en pedir que se combata el lavado de activos y como somos de puertas abiertas buscamos que haya una regulación adecuada y así se lo pedimos al presidente Iván Duque el lunes.



Cuando un cliente deposita pesos y los convierte a una criptomoneda como bitcoin, ese activo debe estar resguardado en alguna parte y ese es nuestro trabajo. Tenemos unos sistemas de protección y esos activos virtuales están seguros pues hay unos niveles de carteras donde se resguardan los activos. Con el Banco de Bogotá hacemos el piloto de intercambio de criptomonedas en 'la Arenera' de la Superfinanciera.

