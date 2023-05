Los colombianos sienten deterioro en sus condiciones de vida

La cifra de la pobreza en Colombia para 2022, por el enfoque multidimensional, se conocerá este martes 23 de mayo. El Dane tiene prevista la entrega del indicador, que mide las condiciones de vida de las personas más allá de su nivel de ingresos.



Hace cerca de un mes la entidad entregó también los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2022, la cual da luces sobre la situación de los ciudadanos. El indicador que más se destacó tiene que ver con que la mitad de los hogares en el país (50,6%) se consideró pobre el año pasado, por encima de la proporción registrada en los últimos años.



En 2019, por ejemplo, esa visión subjetiva de la pobreza estaba en 37,9% de la población. Además, 35% de los jefes de hogar creen que la situación de su familia es peor o mucho peor en comparación con un año atrás.



En temas como la vivienda, en 2022 el 40,2% de los hogares vivía en vivienda en arriendo o subarriendo, lo que implica un aumento de 1,2 puntos porcentuales frente al año anterior, pero también aumentó la tasa de familias con una vivienda propia totalmente pagada, que estaba en 34,9%.



En el 2022, según la encuesta, el porcentaje de hogares con acceso a internet en el total nacional fue del 59,5% disminuyendo un punto porcentual frente al 2021. Pero en contraste el porcentaje de personas entre 6 a 21 años que asisten a un establecimiento educativo formal para el total nacional fue de 80,6%, un aumento de 1,9 puntos.



Carlos Alberto Garzón, secretario general de Human Development and Capability Association y docente de la U. de la Sabana, reconoce que la coyuntura del último año ha golpeado a los hogares. “No es solo una percepción, los colombianos estamos más pobres ahora, por la inflación y la tasa de cambio”, asegura. Según el experto, el poder adquisitivo se ha reducido considerablemente por la inflación, y con la tasa de cambio se han encarecido los productos importados. Eso ha reducido la capacidad de consumo y en términos relativos somos más pobres.



“Esto puede afectar la medición de la pobreza multidimensional en temas como acceso a la educación, a los servicios de salud, y va a empeorar la variable de trabajo formal. Las otras dos variables, la de niñez y vivienda son variables menos dinámicas y más estructurales y en ellas esa coyuntura puede no sentirse tanto”, explicó.



¿Puede bajar o subir la pobreza?

El exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, aclaró también que, en términos estadísticos, la pobreza multidimensional no es tan sensible o elástica a las condiciones del mercado laboral o de ingresos, sino que es más sensible a temas como el acceso a la educación y a las variables asociadas con el acceso a servicios públicos y a salud.



“Ese indicador de pobreza multidimensional es supremamente inelástico, por eso es poco probable que tenga un movimiento drástico, tanto al alza como a la baja”, aseguró Oviedo.



Según el economista, anticipar el resultado “es una lotería”, pero aseguró que tiene una leve sospecha de que el indicador “puede bajar un poco”, porque en 2021 estaban afectados algunos indicadores de acceso a la educación tras la pandemia, por los esquemas híbridos, y en 2022 se corrigió este aspecto.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio