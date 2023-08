Política contracíclica del Gobierno: las dudas sobre su hoja de ruta

El Gobierno está articulando esfuerzos para impulsar en lo que resta del año un plan contracíclico para reactivar la economía, luego de los resultados del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre, que solo creció 0,3% y donde cayeron cinco sectores, cuatro de ellos claves para la economía colombiana: industria (-4%), construcción (-3,7%), comercio (-3,2%) y agro (-1,4%).



Un plan contracíclico, como su nombre lo indica, implica que, en épocas de abundancia económica, se reduce el gasto y se ahorra, mientras que en épocas de crisis ese ahorro del Gobierno se utiliza para impulsar el gasto público.



La semana pasada, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro se centrarán justamente en estos sectores.



“Se está consolidando la desaceleración económica y ya están identificados los sectores en los cuales hay mayores dificultades y sobre los cuáles hay que actuar en el segundo semestre para construir la reactivación económica”, destacó Bonilla



Según el ministro, para mantenerse en la senda de crecimiento prevista, y cerrar el año con un crecimiento entre 1,8% y 2%, se deben tomar acciones sobre, por ejemplo, en el sector de construcción y obras civiles. Bonilla mencionó que este está entre las ramas de actividad que tienen el dato negativo más alto, pues la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil cayó 17,9% en el segundo trimestre frente a los datos de un año atrás.



También destacó la necesidad de tomar medidas en materia de vivienda, y que “hay que actuar para propiciar el tejido industrial, y de que la agricultura fortalezca el proceso productivo en los territorios”.



Gremios piden acciones

Los empresarios de la industria y el comercio, actividades económicas golpeadas por la desaceleración, reclaman medidas para superar las dificultades. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, además de reclamar un diálogo fluido con el Gobierno para trabajar conjuntamente para sacar adelante la economía e impulsar el crecimiento, ha destacado tres acciones que pueden ser efectivas en la coyuntura.



La primera, que el Ejecutivo lidere una política de infraestructura con la que se retome la ejecución de obras públicas, concesiones y alianzas con el sector privado. La segunda, reactivar el sector de la construcción por su influencia en la economía.



Y, por último, la importancia de acciones concretas y decididas que permitan aumentar la confianza. “Esto incluye generar confianza, estabilidad jurídica, un discurso que muestre incluso a los inversionistas locales que el país es un buen destino. Uno por qué va a invertir en Colombia si permanentemente le están hablando mal del capital y de los empresarios, afirmó hace unos días Mac Master a Portafolio.



Con tono de preocupación, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, vocero de los comerciantes, ha hecho pedidos en torno a un plan de choque. Dice que los subsidios a las tasas de interés que se han elevado para controlar la inflación podría ser una de las medidas para incentivar el consumo.



“Se podrían hacer muchas cosas pero se requiere que el Gobierno lidere y convoque. Pero no se ve que esté preocupado por estas cifras”, agregó. Cabal reiteró la importancia de que el Día sin IVA se retome para dinamizar la demanda de los colombianos.



Sobre la situación de estos dos sectores y contrario a lo que dicen los gremios, el Gobierno dice que tiene en marcha tareas para alentar la reactivación. El viernes pasado, en el cierre de la Asamblea de la Andi, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, expuso las políticas que están en marcha. “Van desde incentivos a las exportaciones, pasando por medidas de defensa comercial hasta créditos con condiciones favorables”, dijo.



En concreto, se refirió al diseño de un incentivo a las exportaciones del sector industrial y agroindustrial y de servicios con valor agregado, diferentes a las tradicionales y a las minero energéticas, conocido como ‘drawback', “que consiste en un esquema de devolución de impuestos indirectos, generados por la importación de insumos destinados a ser incorporados en un bien exportado”.



Igualmente, mencionó que en el corto plazo, en el marco de las medidas de defensa comercial, se tomarán decisiones relacionadas con la producción de productos agropecuarios y agroindustriales.



Además, el Ministro aseguró que junto con el sector privado se trabaja desde hace unos meses en mecanismos para fomentar las exportaciones de automóviles y autopartes, así como su reactivación en el mercado interno, y que esa cartera lanzará un portafolio crediticio por cerca de $500.000 millones para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas.



Por otro lado, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aseguró que en el agro se deben identificar “las condiciones habilitantes para que el campo sea rentable”.



Para ello, el líder gremial aseguró que se deben fortalecer los recursos para subsidios y revisar las tasas de interés para el sector, que es necesario multiplicar los recursos para el seguro agropecuario, ya que se ha visto un crecimiento en el número de agricultores, pero es vital que “más hectáreas y más animales estén cobijados por esta medida para hacerle frente ya bien sea a las lluvias o bien sea a las sequías”.



Justamente, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, anunció la reducción de tasas de interés en la línea de crédito de economía popular para productores agropecuarios, que tendrá una tasa subsidiada del 20% para proyectos productivos del campo.



Y también se anunciaron nuevos beneficios financieros para los agricultores, como la extensión a 10 años del plazo de la Línea Especial de Crédito para secado y almacenamiento de granos, y también para mitigar efectos climáticos, por medio del Incentivo de Capitalización Rural, que quedó en $210 millones por beneficiario.



Bedoya también habló de la necesidad de seguir trabajando en la admisibilidad de los productos del agro en mercados internacionales y de las vías terciarias. “Eso es contracíclico porque la construcción de vías genera empleo, más si son en la ruralidad, y se alivia el costo de transporte”, dijo Bedoya.



En el caso de la construcción, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, destacó como desde el gremio de los edificadores se han presentado propuestas para impulsar su propuesta contracíclica. “Sabemos que el Gobierno Nacional ya realizó una adición presupuestal en 2023 que le inyecta recursos al programa Mi Casa Ya, y que representa un avance muy importante para que el programa pueda ponerse al día en sus pagos”, dijo.



Según el representante gremial, si se quiere implementar una estrategia contracíclica se requiere incluir nuevos recursos enfocados en la iniciación de nuevos proyectos, lo cual activará los encadenamientos productivos del sector y estimulará la generación de empleo en la construcción de edificaciones.

Efectividad de política

Sin embargo, el solo plantear una política contracíclica podría no ser suficiente. Según el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, “una política contracíclica ayudaría- pero no solucionaría- los síntomas de recesión que empiezan a otearse en el horizonte”.



Y añadió: “La mejor política contracíclica que pudiera idear el gobierno en este momento es suspender la pelea permanente que mantiene con el sector privado: eso desalienta la inversión que es lo que va más mal según el Dane”. Y enfatizó en que, sin el sector privado, no habrá recuperación económica duradera.



Así mismo, el también exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, comentó que la primer recomendación está “en ponerle orden al Gobierno para que no haya tanta incertidumbre, porque amenazar con que se van a echar a los ministros no le da confianza a nadie”.



Para Hommes, en relación con las políticas, la infraestructura es una de las medidas que más rápido podría funcionar, “porque es un sector con alta productividad, da empleo y es una buena manera de emplear recursos, así sea con déficit”, aseguró Hommes, y destacó la importancia de planes como las vías terciarias para reactivar rápidamente la economía.



Para el presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santa María, las políticas contracíclicas “cuando son bien diseñadas y ejecutadas ayudan mucho”, especialmente durante cortos periodos, pues, destaca, “el Gobierno nunca puede reemplazar a la economía”.



Vale la pena mencionar que el Gobierno enfrenta un reto importante para la generación de empleo y la contratación de personal en estos meses, por el inicio de la ley de garantías, que inició el pasado 29 de junio e irá hasta el 29 de octubre, sin embargo, para Santa María este no es un obstáculo realmente.



“La Ley de Garantías está sobrevalorada, porque lo que hace es evitar o prohibir que durante las elecciones se contrate sin procesos licitatorios, pero mientras el Gobierno haga cosas que pueda hacer sin esta Ley no tendría mayor problema. Creo que el verdadero problema es la capacidad de ejecución que ha mostrado este Gobierno, y así es difícil avanzar”, comentó.

