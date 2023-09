Política monetaria seguirá contractiva, hasta frenar la inflación

“El banco central (de la República) ha observado las reducciones de tasas en países de la región. Pero las condiciones son distintas. Hasta que no tengamos certeza de que las expectativas de inflación serán controladas, la política monetaria seguirá siendo contractiva”.



Así lo dijo el codirector del Emisor, Roberto Steiner, durante el simposio del mercado de capitales de Asobancaria.



El próximo viernes, la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá y tendrá la posibilidad de adoptar medidas en materia de tasas de interés, aunque hay un consenso mayoritario que las dejará intactas.



Esto teniendo en cuenta que se ha mantenido estable en el 13,25 % desde mayo.

Steiner insistió en que, hasta que en Colombia no se reduzcan las expectativas de la inflación, no se lograría reducir la tasa de interés.



“Hasta que no se consolide la reducción de la inflación y de las expectativas, considero que no sería prudente relajar la política monetaria”, dijo.



Comentó que “la economía colombiana está en un proceso de ajuste suave que a grandes rasgos se asemeja a lo que el Banco de la República tenía previsto tiempo atrás”.



Dijo que ante el momento de menor crecimiento económico, al incremento del salario mínimo de 2024, posiblemente no haya cómo agregarle un factor de producción.



Por su parte, el Superintendente Financiero, César Ferrari dijo que con la integración de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago posiblemente sea esta última la más beneficiada.



