Por combustibles y agro se contraen las exportaciones del país

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones colombianas tuvieron una baja del 10% en marzo, con un total de ventas por US$4.462 millones, frente a los US$4.957 millones del mismo mes del 2022.



La oficina estadística afirmó que la tendencia se vio impulsada principalmente por la caída del 16,3% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de la industria extractiva, las cuales en el tercer mes del año facturaron por un total de US$2.258 millones.



“En marzo de 2023 se exportaron 14,6 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 15,7% frente a marzo de 2022”, aseguró el Dane.



Igualmente, otros de los sectores que se dieron a la baja fueron los agropecuarios, alimentos y bebidas. Para marzo, este rubro sufrió un desplome del 10,2%, explicado principalmente por la disminución de las exportaciones de café, las cuales tuvieron una caída del 30,1%, hecho que contribuyó de forma negativa con 11 puntos porcentuales (pp) a la variación.



Cabe destacar que según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para marzo el comercio internacional del grano pasó de los más de 1,1 millones de sacos de 60 kilos a 906.000 sacos.



Este rubro agricultor presentó un total de ventas por US$985,8 millones, frente a los US$1.097 millones del mismo mes del 2022.



Por su parte, la categoría de manufacturas registró también una caída del 1,2%, con una comercialización por US$913,1 millones. Este comportamiento se explicó especialmente por la baja en ventas externas de productos químicos (-14,7%), que contribuyeron con 6,1 pp negativos.



Sin embargo, los impulsos positivos se dieron en “otros sectores”, los cuales tuvieron un repunte del 29,1% en marzo, explicado especialmente por el incremento en las ventas de oro no monetario, las cuales aportaron 29 puntos porcentuales a la variación del grupo y fueron por un total de US$305,2 millones.



De acuerdo con Javier Diaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), con los resultados de marzo se sigue presentando la tendencia a la baja desde diciembre del año pasado en el valor de las exportaciones colombianas.



“Esto responde a lo que está ocurriendo con la demanda internacional, la inflación, las altas tasas de interés han desestimulado el consumo por lo que la demanda ha caído y por eso estamos vendiendo menos. Los precios de buena parte de los productos agrícolas han venido disminuyendo. Mientras la inflación no baje a nivel internacional e incluso no baje en Colombia, esa tendencia va a continuar”, aseguró Diaz.



Resultado trimestral

Ahora bien, llevando la mirada hacia los datos trimestrales, el registro del Dane evidencia que en este periodo de tiempo también hubo una caída en el comercio internacional.



Según los datos, de enero a marzo, Colombia tuvo un total de ventas por US$12.361 millones, presentando una disminución del 4,7% con respecto al mismo periodo de tiempo del 2022 en donde se comercializaron US$12.967 millones.



Sin embargo, a diferencia del registro mensual, en el caso trimestral la caída obedeció a la disminución del 13,5% en el sector agropecuario, bebidas y alimentos que facturaron un total de US$2.573 millones.



Este comportamiento se explicó por la caída en las ventas de café sin tostar descafeinado o no que contribuyó con -10,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.



Seguido, se encuentra la baja en el rubro de combustibles y productos de las industrias extractivas que fueron de US$6.614,1 millones y disminuyeron 3,6% frente al mismo periodo de 2022.



El mismo caso sucedió con manufacturas cuyas ventas fueron por US$2.373 millones, generando una caída de 3,6% en el resultado trimestral.



Este comportamiento también se explicó por las bajas ventas externas en los productos químicos que fue del -12,9%.



Ahora bien, igual a los resultados de marzo, la categoría de “otros sectores” también mostró un repunte en el registro trimestral.



De acuerdo con la evaluación del Dane, este grupo aumentó sus exportaciones en un 19,3% con un total de US$800,4 millones, frente a los US$671,1 facturados en el mismo periodo del año pasado.



“El comportamiento se explicó por el aumento en las ventas de oro no monetario que contribuyó con 18,7 puntos porcentuales a la variación del grupo”, explicó el Dane.

