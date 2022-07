Por la alta inflación subió 23% el costo de los tiquetes aéreos

La inflación ha tocado todos los sectores económicos y en especial el bolsillo de los colombianos. Cada vez son más las personas y compañías que han tenido que rediseñar la forma en que usan sus recursos para poner continuar fabricando o comprando productos y servicios.



Y es que no solo es un tema de perspectiva, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), mediante el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes de junio, la variación anual ya llegó a 9,67%.



Turismo



Al igual que en otras industrias, el turismo se ha visto afectado por las alzas en los insumos que en muchos casos deben cubrir o trasladar al consumidor.



Sobre tiquetes aéreos, en esta temporada de vacaciones los turistas han tenido que ver una variación mensual en el precio de sus pasajes de avión de más del 10% (junio vs. mayo). Y es que a esto se le suma que la variación anual (junio 2021 vs. junio 2022), en donde los precios de tiquetes llegaron a un alza del 23,68%.



Al respecto las aerolíneas han mostrado su preocupación. Latam, por su parte aseguró que esto es debido por el aumento de los costos de las aerolíneas, que según sus estimaciones es de 21% frente a 2019.



“Sin embargo, en los primeros meses del año las tarifas han aumentado cerca de un 12% frente a 2019, es decir, el incremento tarifario no alcanza a cubrir los costos de las aerolíneas, lo que va en contra de la rentabilidad de estas”, dijo Latam.



La compañía a su vez resaltó el incremento en los precios del combustible que ha sido de más del 52% debido al aumento del precio del petróleo.



A esto, David Valderrama, director comercial de Satena le suma la devaluación del peso frente al dólar para el caso de los vuelos internacionales. “Las aerolíneas intentan sostener sus tarifas bajando el valor en dólares”, dijo Valderrama.



Por su parte, William Shaw, presidente de Ultra Air respalda las razones de sus competidores. “No podemos desestimar también que los incentivos que se han estado desmontando y que tuvimos en la pandemia para incrementar el turismo (...) Van a encarecer el boleto de avión”, señaló.



Otro rubro a destacar fueron los precios en los paquetes turísticos que en un año subieron 10%.



Al respecto, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), se suman a lo dicho por las aerolíneas.



“Nos preocupa mucho esta situación, pues si bien el turismo venía mostrando un buen ritmo de reactivación, consideramos que estas nuevas condiciones podrían afectar las reservas de las agencias de viajes para la próxima temporada vacacional”, señaló Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato.



Con este panorama de subida en los insumos, empresarios creen que podría afectarse la meta de crecimiento para el 2022.



PAULA GALEANO BALAGUERA